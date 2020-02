9.00 Quote für die Pinguine, 12.00 Quote für die Wild Wings

Die Krefeld Pinguine empfangen am Mittwochabend um 19:30 Uhr die Schwenninger Wild Wings in der Yayla-Arena.

Um die Wild Wings gab es in den letzten Tagen einige Diskussionen. Nach den vier Abgängen in der Vorwoche ist durch die guten Leistungen beim 1:0 gegen Köln und beim 2:5 gegen Nürnberg wieder ein bisschen Ruhe in Schwenningen eingekehrt. Am Mittwochabend trifft das schlechteste Heimteam (21 Punkte) auf das schlechteste Auswärtsteam (7 Punkte).

