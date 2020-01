Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Haie empfangen am Dienstagabend um 19:30 Uhr die Thomas Sabo Ice Tigers in der Lanxess Arena.

Für Köln gilt es, den Bock endlich umzustoßen. Zehn Niederlagen am Stück gab es für die Haie in letzter Zeit. Der letzte Sieg war vor der Jahreswende am zweiten Weihnachtsfeiertag bei den Grizzlys Wolfsburg. Gründe liegen hierfür vor allem in der Offensive und an den miserablen Special Teams. Der neue Hoffnungsträger der Kölner Haie ist Justin Fontaine, allerdings trainierte der Ex-NHL-Profi am Montag nur eine Dreiviertelstunde mit den neuen Teamkameraden. Die Ice Tigers präsentierten sich zuletzt deutlich besser. Die vier letzten Spiele konnten die Franken in Folge gewinnen, zwei davon gegen die Haie.

