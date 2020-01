8.00 Quote für die Roosters, 9.00 Quote für die Wild Wings

Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Iserlohn Roosters empfangen am Freitagabend um 19:30 die Schwenninger Wild Wings zum 38. Spieltag in der heimischen Eissporthalle Iserlohn.

Beide Teams konnten am vergangenen Sonntag einen Sieg einfahren. Die Wild Wings haben als Tabellenschlusslicht sogar den Tabellenführer aus München mit 2:0 besiegt. Die Roosters haben in Krefeld ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Mit 4:3 besiegten die Gäste den Tabellenzwölften nach Penaltyschießen und sorgten so dafür, dass die Siegesserie auf drei Spiele ausgebaut werden konnte. In den ersten beiden Aufeinandertreffen der beiden Teams konnten jeweils die Wild Wings mit 4:1 gewinnen.

Sichert euch jetzt die Neukunden Sonderaktion von interwetten. Auf einen Sieg der Iserlohn Roosters bekommt Ihr eine erhöhte Quote von 8.00 – statt regulär nur 2.00. Auf einen Sieg der Schwenninger Wild Wings bekommt Ihr eine erhöhte Quote von 9.00 – statt regulär nur 2.80.

WIE MACHE ICH MIT?

Schritt 1: Klicke auf diesen Link, dann auf den Button „Jetzt registrieren“ & melde dich sicher bei interwetten an.

Schritt 2: Zahle min. 10€ mit, z.B. PayPal, paysafecard, GiroPay oder Kreditkarte ein.

Schritt 3: Zu den regulär angezeigten Quoten auf den Sieg der Iserlohn Roosters oder der Schwenninger Wild Wings setzen (max. 5€).

Schritt 4: Sieg Iserlohn Roosters = 40€ Gewinn (statt 10.00€).

Schritt 4: Sieg Schwenninger Wild Wings = 45€ Gewinn (statt 14.00€).

Weitere Informationen findet ihr hier.