10.0 Quote für Berlin - 12.0 Quote für Nürnberg

Lesedauer: ca. 1 Minute

Drei Spiele vor Ende der Saison empfangen die Eisbären Berlin die Nürnberg Ice Tigers am Mittwochabend (18:30 Uhr) zum vorletzten Heimspiel der Hauptrunde.

Da die Eisbären sich bereits den ersten Tabellenplatz in der Gruppe Nord gesichert haben, geht es für Trainer Serge Aubin vor allem die richtige Mischung in den Reihen ohne den verletzten Leo Pföderl zu finden. Der Nationalspieler fällt wegen einer Teilruptur des Innenbandes am rechten Knie für den Rest der Saison aus. Auch für Haakon Hänelt ist die laufende Spielzeit aufgrund einer Verletzung beendet. Für den Gegner aus Nürnberg geht es auch um nichts mehr. Mit dem letzten Tabellenplatz im Süden und nur 36 Punkten haben die Ice Tigers keine Chance mehr auf die Playoffs.

Beim beliebten Wettanbieter bet-at-home könnt Ihr Euch über einen Sieg eures Teams gleich doppelt freuen. Auf einen Sieg der Eisbären Berlin bekommt Ihr eine erhöhte Quote von satten 10.00 – statt regulär nur 1.32. Für einen Sieg der Nürnberg Ice Tigers bekommt Ihr eine erhöhte Quote von 12.00 – statt 6.00.

WIE MACHE ICH MIT?

Schritt 1: Klick‘ auf diesen Link, dann auf den Button „Jetzt wetten“ & melde dich sicher bei bet-at-home an.

Schritt 2: Zahle min. 10€ ein, z.B. via paysafecard, Klarna, GiroPay oder Kreditkarte.

Schritt 3: Zu den regulär angezeigten Quoten auf Sieg der Eisbären Berlin oder Nürnberg Ice Tigers wetten. Wichtig: Der erhöhte Gewinn wird am nächsten Werktag gutgeschrieben.

Weitere Informationen & die Teilnahme-Bedingungen findet Ihr hier.