9.00 Quote für die Pinguine

Die Krefeld Pinguine empfangen am Mittwochabend um 19:30 Uhr die Schwenninger Wild Wings in der Yayla-Arena.

Um die Wild Wings gab es in den letzten Tagen einige Diskussionen. Vier Spieler hat Schwenningen in den letzten Tagen kurz vor Beginn der entscheidenden Phase der DEL-Hauptrunde aus unterschiedlichen Gründen abgegeben. Viele Eishockey-Fans sahen darin eine Wettbewerbsverzerrung. Seitdem hat Schwenningen ein Spiel gewonnen (Köln) und eins verloren (Iserlohn). In Krefeld geht das mit Abstand schlechteste Auswärtsteam als klarer Außenseiter ins Spiel.

Unser Tipp: Die Pinguine gewinnen souverän gegen dezimierte Wild Wings.

