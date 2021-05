Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Grizzlys Wolfsburg konnten das erste Spiel der Final-Serie für sich entscheiden. Gelingt zu Hause jetzt der Titel oder kommen die Eisbären wieder zurück? Wie ihr euch für das Spiel einen exklusiven Quotenboost sichern könnt, erfahrt ihr hier im Artikel.

Nach dem 3:2-Sieg nach Verlängerung in Berlin stehen die Grizzlys Wolfsburg kurz vor dem Gewinn ihrer ersten deutschen Meisterschaft. Durch den best-of-three Modus reichen zwei Siege zum Titelgewinn. Gerrit Fauser, Garrett Festerling und Julian Melchiori trafen für Wolfsburg zum Sieg. Der Sieg am Sonntagnachmittag war der fünfte Sieg im fünften Spiel für die Grizzlys gegen die Eisbären in der laufenden Saison. Vier dieser Siege kamen aber nach den regulären 60 Minuten zu Stande. Für das Team von Trainer Serge Aubin spricht allerdings, dass die Hauptstädter auch in den vorherigen beiden Serien jeweils das erste Spiel verloren haben. Danach gewannen die Eisbären jeweils die beiden Spiele mit dem Rücken zur Wand. Man darf also gespannt auf Spiel 2 sein.

Beim beliebten Wettanbieter bet-at-home könnt Ihr Euch über einen Sieg eures Teams gleich doppelt freuen. Auf einen Sieg der Eisbären Berlin bekommt Ihr eine erhöhte Quote von satten 10.00 – statt regulär nur 2.40. Für einen Sieg der Grizzlys Wolfsburg bekommt Ihr eine erhöhte Quote von 10.00 – statt 2.40.

