Die besten Tipps gegen die Corona-Langeweile | So vermeiden Sie den Lagerkoller

Die Corono Epidemie hat Deutschland fest im Griff. Das öffentliche Leben ist in weiten Teilen Europas komplett zum Erliegen gekommen. Konzerte, Sportevents, Messen und jegliche Art von Veranstaltungen sind abgesagt. Museen und andere Kultureinrichtungen, Schwimmbäder, Bars, Kneipen und Discotheken haben geschlossen. Was also tun gegen die drohende Langeweile?

Die besten Tipps gegen Langeweile

Viele Menschen sind gezwungen zuhause zu bleiben. Teilweise, weil sie nicht arbeiten können, teilweise, weil sie unter Quarantäne stehen, und diese dauert bekanntlich zwei Wochen. Viel Zeit also, die man in den eigenen vier Wänden verbringt. Viel Zeit, in der einen schnell die Langeweile überkommt und man nicht mehr weiß, wohin mit sich.

Langeweile an sich ist per se nichts Schlechtes und kann in manchen Fällen sogar die Kreativität fördern. Dennoch kennen die meisten von uns Langeweile nur aus verregneten Ferien in der Kindheit.

Hast du Facebook und Instagram schon zum hundertsten Mal durchgeschaut und kennst alle News in und auswendig? Brauchst du mal eine kurze Auszeit oder verspürst ganz einfach Lustlosigkeit? Während früher freie Zeit sehr kostbar war, bringt sie heute viele Menschen an den Rand der Verzweifelung. Damit allerdings niemand an dieser Situation verzweifelen muss. Haben wir ein paar Tipps gegen Langeweile zusammengetragen, die euch garantiert auf andere Gedanken bringen.

PC- & Videospiele

Ob auf der Konsole oder am PC, der Markt für Videospiele ist riesig. Zocken ist also immer ein guter Tipp gegen Langeweile. Egal welches Genre ihr gerne mögt, egal ob alleine, zu zweit oder online gegen tausende Spieler auf der ganzen Welt, beim Gaming ist für jeden etwas dabei.

Doch will man Games in vollen Zügen genießen, in jedes Level intensiv eintauchen, alle Quests meistern oder das beste Team zusammenstellen, ist dies meist sehr zeitintensiv. Für viele Leute ist dazu in der Freizeit kaum Platz.

Deshalb eignet sich die aktuelle Lage perfekt dazu, das Game, das du schon die ganzen letzten Jahre unbedingt zocken wolltest, aber nie die Zeit dazu hattest, endlich anzufangen und durchzuspielen. Viele Spiele lassen sich mittlerweile herunterladen oder sogar online spielen. Der mühsame Weg ins Geschäft fällt damit weg.

Online Casino

Zu unseren Tipps gegen Langeweile zählen auch Online-Casino Games. Diese erfreuen sich seit einiger Zeit immer größerer Beliebtheit. Die virtuellen Spielhallen bieten euch Spielautomaten, Roulette, Blackjack und hunderte weitere Spiele, die ihr ganz bequem von eurer Couch aus spielen könnt. Sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Spieler finden hier Spielspaß ohne Ende.

Neukunden erhalten darüber hinaus bei vielen Online-Casinos oftmals einen attraktiven Neukundenbonus. In den meisten Fällen ist eine Anmeldung kostenlos.

Filme und Serien

Der Klassiker unter den Tipps gegen Langeweile: Filme und Serien schauen. Seit diverse Streamingdienste den Markt erobert haben, lassen sich mittlerweile von überall die neusten Filme und Serien verfolgen. Vor allem Serien haben seit Jahren Hochkonjunktur und gute Serien werden wie am Fließband produziert.

Doch mit Serien verhält es sich ähnlich wie mit Videospielen. Die Zeit ist ein wichtier Faktor, der es einem im normalen Berufsalltag kaum erlaubt, mal in Ruhe eine oder mehrere Serien am Stück zu Ende zu schauen. Deshalb eignet sich ein Serien-Marathon als Killer gegen Langeweile.

Zu den besten Streamingdiensten zählt Amazons Prime Video. Neben tollen Eigenproduktionen bietet Prime Video auch eine riesige Auswahl an Serien- und Film-Klassikern.



Erotik & Sex

Vielleicht würden die meisten Erotik und Sex auf den ersten Blick nicht dem Thema "Tipps gegen Langeweile" zuordnen. Doch bei genauerem Hinsehen lässt sich jedoch erahnen, dass sich mit Erotik und Sex viel Zeit vertreiben lässt. Dabei ist es auch erstmal egal, wie man die Langeweile verbringt - alleine oder mit Partner/Partnerin.

Ist man alleine bieten einem die verschiedenen Erotik-Shops eine breite Palette an tollem Zubehör zur Selbstbefrieidung.

Und auch Paare können die gemeinsame Langeweile dazu nutzen, sich im Bett neu auszuprobieren. Begeisternde Sextoys, sinnliche Massageöle und vieles mehr lässt sich ganz einfach und diskret bis an die Haustür liefern.

Spare bei Lovehoney bis zu 70% auf ausgewählte Sextoys, Dessous,

Drogerieartikel und vieles mehr!



Alleskönner Amazon

Neben Filmen und Serien auf Amazon Prime, könnt ihr beim Onlineversandhändler Amazon auch viele weitere Produkte bestellen, die eure Langeweile verfliegen lassen.

Als Tipp gegen Langeweile zählt dazu zum Beispiel ein gutes Buch zum Lesen oder akustisch als Hörbuch auf die Ohren. Wenn man wenig Wert auf Neuheiten oder einen exzellenten Zustand legt oder einfach nur kräftig sparen will, lassen sich tausende Bücher und Hörbücher bei Amazon auch gebraucht kaufen.

Das gleiche gilt für musikalische Tonträger wie CD's und Schalplatten, aber auch für DVD's, Blue-Ray's, Video- und Gesellschaftsspiele.



Natürlich gelten diese Tipps gegen Langeweile nicht für eine Quarantäne, die aufgrund einer Virus-Epidemie verhängt wurde. Nein diese Tipps eignen sich wunderbar auch für jede andere Situation, bei der du Langeweile empfindest.