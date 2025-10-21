Alles zur Saison in Schweden

SHL-Vorschau 2025/26: Malmö Redhawks

21.10.2025, 21:11 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die SHL ist in ihre neue Saison gestartet. Deshalb beleuchten wir das Teilnehmerfeld etwas genauer – heute mit den Malmö Redhawks.

In Malmö herrscht vorsichtiger Optimismus. Nach einer durchwachsenen Vorsaison mit viel Licht und Schatten, in der es trotzdem bis ins Viertelfinale ging, trotz der ligaweit schwächsten Special Teams, hofft man nun, endlich wieder langfristig in Richtung Playoffs blicken zu können.

Trainer Tomas Kollar hat es geschafft, den Südschweden wieder Kontinuität und Struktur zu verleihen. Vor allem die Rückkehrer Janne Kuokkanen und Lauri Pajuniemi (beide Lausanne HC) sollen der Offensive neues Leben einhauchen. Dazu kommt mit Maximilian Eisenmenger (TPS Turku) der einzige deutsche Vertreter in der SHL.

Tor

Mit Daniel Marmenlind und Marek Langhamer verfügen die Rotadler über ein Torhüter-Duo ohne klares Hierarchiegefälle – zwei Keeper, die sicher nicht zur Elite der Liga zählen, sich aber gut ergänzen und gemeinsam für Verlässlichkeit sorgen können.

Marmenlind hat gerade erst einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben und geht in seine fünfte Saison in Malmö. Langhamer stieß im vergangenen Jahr zum Team, erwischte nach einem holprigen Start auch Verletzungspech. Nach einer vollständigen Vorbereitung hofft man nun, dass der Tscheche wieder zu seiner alten Form findet und an frühere Glanzleistungen anknüpfen kann.

Verteidigung

Der Abgang von Lassi Thomson (Ottawa Senators) wiegt schwer, denn er war ein zentraler Baustein im Defensivgefüge der Redhawks. Sein Nachfolger Topi Niemelä (Toronto Marlies) bringt offensiven Spielwitz und einen starken ersten Pass mit und wird zusammen mit Robin Salo viel Verantwortung übernehmen müssen. Salo gilt als smarter, vielseitiger Verteidiger, der in allen Spielsituationen verlässlich agiert.

Damit die Defensive funktioniert, ist entscheidend, dass auch die Neuzugänge Eemil Virta (Grand Rapids Griffins) und Seth Barton (KooKoo) schnell ihren Rhythmus finden und konstante Leistungen bringen. Johan Ivarsson und Patrik Norén (Leksands IF) komplettieren das Abwehrgerüst als solides, physisch starkes drittes Verteidigerpaar.

Angriff

Offensiv präsentiert sich Malmö zur neuen Saison deutlich breiter aufgestellt. Die Rückkehrer Janne Kuokkanen und Lauri Pajunemi bilden erneut das kreative Herzstück der ersten Reihe und sollen das Angriffsspiel lenken.

Dahinter steht mit Axel Sundberg, Fredrik Händemark und Carl Persson eine Reihe, die vergangene Saison das Team über weite Strecken trug, wodurch Malmö dieses Jahr zwei echte Scoring-Lines zur Verfügung hat.

Für den einzigen deutschen Akteur in der SHL, Maximilian Eisenmenger, geht es darum, sich über die Rolle als 13. Stürmer hinauszuspielen – eine Position, die er bereits zu Beginn der Vorsaison in Timrå innehatte. Der gebürtige Münsteraner gilt als robuster, mannschaftsdienlicher Arbeiter, der sowohl als Center als auch am Flügel eingesetzt werden kann. Ein ehrlicher Rollenspieler, der über Einsatz und Härte kommt und sich für keinen Shift zu schade ist.

Prognose

Malmö hat im Sommer klug gearbeitet und sich punktuell verstärkt. Tomas Kollar hat ein Team, das nicht mehr allein vom Kampf lebt, sondern spielerisch gewachsen ist. Entscheidend wird sein, ob die Redhawks über 52 Spiele hinweg konstant punkten können – und ob das Heilsbringer-Duo Kuokkanen und Pajuniemi auch in engen Spielen die nötige und erhoffte Durchschlagskraft zeigen.

Playoffs? Möglich. Abstiegszone? Ebenfalls nicht ausgeschlossen. Realistisch dürfte ein Platz im unteren Mittelfeld sein – mit Potenzial nach oben, wenn alles zusammenläuft.