Alles zur Saison in Schweden

SHL-Vorschau 2025/26: Luleå HF

10.10.2025, 14:41 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die SHL ist in ihre neue Saison gestartet. Deshalb beleuchten wir das Teilnehmerfeld etwas genauer – heute mit Luleå HF.

Anzeige

Kaum ein Klub in der SHL steht so sehr für Struktur, Disziplin und Defensivkultur wie Luleå. Unter Thomas „Bulan“ Berglund hat das Team aus dem hohen Norden über Jahre hinweg ein klares Profil geprägt: hart, kompromisslos, schwer zu bespielen. In dieser Saison will man wieder ganz oben mitmischen – und mit Rückkehrer Oscar Engsund (HV71) kehrt auch ein Stück Luleå-DNA zurück. Der amtierende Meister strebt nach der Titelverteidigung – und hat dafür wieder einmal ein kampfstarkes, tief besetztes Team beisammen.

Tor

Kaum ein Team kann auf der Torhüterposition so viel Qualität aufbieten wie Luleå. Matteus Ward hat in der vergangenen Saison den Starterjob übernommen und besonders in den Playoffs bewiesen, dass er ein echter Gamechanger ist. Mit erst 24 Jahren gehört er schon zu den besten Torhütern der Liga – und hat immer noch Entwicklungsspielraum.

Dahinter steht mit Joel Lassinantti der Inbegriff von Konstanz. Ruhig, stark im Stellungsspiel und noch immer einer der verlässlichsten Goalies der SHL. Nebenbei hält er den Rekord für die meisten Shutouts der Liga.

Verteidigung



Mit der Rückkehr von Publikumsliebling Oscar Engsund erhält die Abwehr neue Härte und Führungsstärke. Neben ihm dirigiert Erik Gustafsson weiterhin das Spiel von hinten heraus, während Otto Leskinen (Tappara) offensiv für Gefahr sorgen soll.

Hinzu kommt Frédéric Allard – ein physisch starker Zwei-Wege-Verteidiger und Playoff-MVP der Vorsaison. Jesper Sellgren bringt Übersicht und starkes Skating, und Dauerbrenner Pontus Själin bleibt ein verlässlicher Unterzahlspezialist. Unterm Strich wird dieses Bollwerk schwer zu knacken sein.

Angriff

Auch trotz des Abgangs von Linus Omark bleibt Luleås Offensive brandgefährlich. Der Angriff vereint Erfahrung mit Brian O’Neill, Anton Levtchi und Mathias Bromé sowie frischen Elan durch Isac Hedqvist, Einar Ihs Wozniak und Neuzugang Filip Eriksson (Växjö Lakers) – alles junge Spieler mit Breakout-Potenzial.



Mit dieser Mischung verfügt Luleå über das Material für drei torgefährliche Reihen und eine energiegeladene Vierte, die jedem Gegner Druck machen kann. Zudem sind mehrere Spieler auf Center und Flügel flexibel einsetzbar, was dem Trainerteam zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnet.

Prognose

Luleå wirkt gefestigt, erfahren und physisch stark – typische „Bulan“-Tugenden eben.

Die Defensive gehört ligaweit zum Besten, das Torhüterduo ist überdurchschnittlich und die Offensive variabler als zuletzt. Wenn die Topspieler gesund bleiben und das Powerplay wieder an Effektivität gewinnt, ist erneut alles möglich – Luleå ist zurück als ernsthafter Titelverteidiger.