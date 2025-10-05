Alles zur Saison in Schweden

SHL-Vorschau 2025/26: Linköping HC

05.10.2025, 15:06 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die SHL ist in ihre neue Saison gestartet. Deshalb beleuchten wir das Teilnehmerfeld etwas genauer – heute mit Linköping HC.

In Linköping hat man in den letzten Jahren viel unternommen, um den Klub wieder näher an die Spitze der SHL zu bringen – doch die Ergebnisse blieben überschaubar. Nun startet man mit einem Mix aus etablierten Kräften und einigen spannenden Neuzugängen, allen voran Jakub Vrána (Nashville Predators), in die neue Saison.

Mit Vereinslegende Mikael Håkanson, der zuletzt als Assistent beim SC Bern aktiv war, übernimmt ein neues Gesicht die Head-Coach-Position, und einem starbesetzten Team soll der nächste Anlauf auf die Top-Plätze gelingen. Ein Wermutstropfen: Topverteidiger Oscar Fantenberg wird voraussichtlich die komplette Saison verletzungsbedingt ausfallen.

Tor

Im Kasten ruhen die Hoffnungen auf Jesper Myrenberg, der in der vergangenen Saison seinen Durchbruch feierte und sich überraschend als klare Nummer eins etablierte. Neben ihm steht Waltteri Ignatjew (Calgary Wranglers) bereit, der nach einem Jahr in der AHL bislang nur Zweitliga-Erfahrung in Finnland und Schweden gesammelt hat und noch SHL-Neuland betritt.

Verteidigung

Die Defensive sollte eigentlich um Routinier Oscar Fantenberg aufgebaut werden – doch dessen Verletzung wirft einen schweren Schatten über den Saisonstart. Als Reaktion auf den Ausfall holte man bereits im August Mikko Kokkonen (Toronto Marlies), der als Allrounder und verlässlicher Unterzahlspieler hinter für Absicherung sorgen soll. Die größten Hoffnungen ruhen jedoch auf Theodor Lennström (Genève-Servette), der mit seinem dynamischen Zwei-Wege-Spiel als zentrale Schlüsselfigur eingeplant ist.

Rasmus Rissanen blieb in seiner ersten Saison in Linköping deutlich hinter den Erwartungen zurück, nachdem er zuvor in Örebro überzeugt hatte. Er bringt dennoch das Potenzial mit, sich als einer der defensivstärksten Verteidiger der Liga zu etablieren. Max Martin wiederum meisterte den Sprung von der Allsvenskan in die SHL ohne große Anlaufzeit und überzeugte mit sauberem Passspiel – besonders im Powerplay.

Angriff

Jakub Vrána hebt das Niveau deutlich an – er kann einer der besten Spieler der Liga werden. Auch Fredrik Karlström (Bridgeport Sound Tigers) dürfte, wenn er nach seiner Verletzung wieder in Form kommt, ein wichtiger Faktor sein. Viel Offensivqualität ist vorhanden: Robin Kovacs, Ty Rattie, Markus Ljung, Remi Elie – alles Spieler, die immer für Punkte gut sind.

Hinzu kommen die jungen Talente aus der Allsvenskan wie Eskild Bakke Olsen (BIK Karlskoga) und Zion Nybeck (IK Oskarshamn), die vielleicht in der SHL aufblühen können.

Prognose

Linköping bleibt schwer einschätzbar: Das Potenzial ist definitiv vorhanden, doch viel hängt von der Fitness der Schlüsselspieler ab. Vor allem der Ausfall von Fantenberg schwächt die Defensive deutlich.

Wenn Myrenberg im Tor konstant liefert und die Top-Forwards ihre PS aufs Eis bringen, ist ein Playoff-Run drin. Aber Vorsicht: Die Gefahr, wieder im grauen Mittelfeld zu landen, lauert. Auf dem Papier stark – auf dem Eis aber noch nicht hundertprozentig sattelfest.