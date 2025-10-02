Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart in Schweden

SHL-Vorschau 2025/26: Leksands IF

02.10.2025, 22:52 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die SHL ist in ihre neue Saison gestartet. Deshalb beleuchten wir das Teilnehmerfeld etwas genauer – heute mit Leksands IF.

Im Sommer hat sich in Leksand einiges bewegt. Mit Johan Hedberg steht nun eine echte Torhüter-Ikone als neuer Headcoach an der Bande. Der ehemalige NHL-Goalie bringt Strahlkraft ins beschauliche Dalarna, doch die Ausgangslage bleibt knifflig: Ein gekürztes Budget engt die Möglichkeiten merklich ein. Besonders schmerzhaft sind die Abgänge der Schlüsselspieler Lucas Elvenes (Växjö Lakers), Patrik Norén (Malmö Redhawks) und Justin Kloos (HV71) – Verluste, die bislang nicht gleichwertig kompensiert werden konnten.

Tor

Zwischen den Pfosten setzt Leksand auf Jugend und Entwicklung. Marcus Gidlöf, vergangene Saison noch als Junior geführt, nutzte die Verletzung von Stammkeeper Mantas Armalis und feierte prompt seinen Durchbruch. Der 20-Jährige bringt Größe, Talent und Ruhe mit, muss jedoch erst beweisen, dass er dieses Niveau auch über eine komplette SHL-Saison halten kann.

Unterstützung bekommt er von Jakob Hellsten, der ebenfalls seine ersten Einsätze in der Liga hinter sich hat und als Back-up durchaus überzeugte. Ein Duo mit Potenzial – aber auch mit Fragezeichen. Für ein Team, das von vielen Experten im unteren Tabellendrittel erwartet wird, könnte die Unerfahrenheit im Tor schnell zum Risiko werden.

Verteidigung

Die Defensive hat mit dem Abgang von Patrik Norén viel an Substanz verloren. Mit Matt Caito bleibt im Prinzip nur ein offensivstarker Verteidiger übrig, der nun noch mehr Verantwortung tragen muss. Die beiden einzigen Neuzugänge, Olle Strandell (Linköping HC) und Stefan Milosevic (BIK Karlskoga), stehen direkt unter Zugzwang und müssen von Beginn an ihren Platz im Team finden. Gleichzeitig eröffnet sich dadurch die Chance für junge Talente wie Anton Johansson (NHL-Vertrag mit Detroit) und Victor Johansson, sich in den Vordergrund zu spielen.

Angriff

Leksand hat mit Lucas Elvenes und Justin Kloos zwei absolute Leistungsträger verloren – dadurch wirkt die Offensive im Vergleich zur Vorsaison deutlich stumpfer. Viel hängt nun davon ab, dass mehrere Akteure einen Schritt nach vorne machen: Lukas Vejdemo, Peter Cehlarik, Max Veronneau und Neuzugang Michael Lindqvist (Färjestad BK) sind Spieler, die in der SHL durchaus produzieren können, in der letzten Saison jedoch schwerer ins Rollen kamen. Besonders bei Cehlarik war der Einbruch markant – seine Ausbeute sank von 39 auf lediglich 21 Punkte.

Mit Gabriel Fortier (Syracuse Crunch) stößt ein spannendes Puzzlestück mit einem typisch nordamerikanischen Spielstil zum Kader, während Kalle Östman und Oskar Lang verlässliche Konstanten bleiben. Problematisch bleibt allerdings die fehlende Breite – und dazu kommt die Anfälligkeit für Verletzungen.

Prognose

Das gekürzte Budget hinterlässt deutliche Spuren – Leksand geht wohl mit dem nominell schwächsten Kader der Liga in die Saison. Die verbliebenen Leistungsträger müssen in einem deutlich ausgedünnten Aufgebot noch mehr Verantwortung übernehmen. Zwischen den Pfosten lastet der Druck vor allem auf Marcus Gidlöf, der zweifellos das Potenzial zum Top-Torhüter mitbringt. Die große Frage: Wie gut kann der 20-Jährige mit dieser Verantwortung umgehen?

Unterm Strich spricht vieles dafür, dass Leksand über weite Strecken im Tabellenkeller festhängen wird. Alles andere als ein beinharter Abstiegskampf wäre eine Überraschung.