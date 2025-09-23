Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart in Schweden

SHL-Vorschau 2025/26: HV71

23.09.2025, 15:42 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die SHL ist in ihre neue Saison gestartet. Deshalb beleuchten wir das Teilnehmerfeld etwas genauer - heute mit Jönköping.

HV71 hatte in der vergangenen Saison eine schwache Defensive, weshalb der neue Cheftrainer Anton Blomqvist den Fokus auf die Abwehrarbeit legt. Sechs Spieler haben den Verein verlassen, was die Kontinuität erschwert. Mit Andreas Borgman und Niklas Hansson kehren jedoch zwei Meisterhelden von 2017 nach Jönköping zurück. Ziel ist es, die Defensive zu stabilisieren, um nicht mehr um den Abstieg spielen zu müssen.

Torhüter

Das Torwartspiel schwankte in der vergangenen Saison, wobei der als Nummer eins vorgesehene Hugo Alnefelt nicht die erwartete Leistung brachte. Mit Lassi Lehtinen (MoDo) wurde nun ein neuer Stammkeeper verpflichtet. Der Däne Frederik Dichow steht als Backup bereit. Dichow ist einigen DEB-Fans seit der vergangenen Weltmeisterschaft in Erinnerung geblieben und hat durchaus gute Chancen, Lehtinen als Starting Goalie abzulösen. Insgesamt ein solides Torhütergespann.

Verteidiger

Das Defensivspiel war im letzten Jahr nicht überzeugend, daher wurde hier umfassend renoviert. Andreas Borgman(Fribourg-Gottéron), Santeri Hatakka (Utica Comets) und Niklas Hansson (EV Zug) wurden verpflichtet und bringen einiges an Qualität mit. Gemeinsam mit Kapitän Olle Alsing bilden sie eine erfahrene Top-Vier, die viel Eiszeit erhalten wird. Dahinter wird es dünner – daher ist es wichtig, verletzungsfrei zu bleiben.

Stürmer

Vor der letzten Saison gab es Fragezeichen auf der Centerposition, doch dieses Jahr sieht es deutlich besser aus mit Aleksi Heponiemi (Biel-Bienne), Lukas Rousek (Rochester Americans), Justin Kloos (Leksands IF) und Linus Lindström (Skellefteå AIK) als Neuzugängen. Das sorgt für ein klareres, stärkeres Rückgrat im Team.

Zusätzlich wurden Nikola Pasic (Malmö Redhawks) und Riley Woods (MoDo) verpflichtet, um die Punkteproduktion zu erhöhen. Mit Jonathan Ang konnte einer der Leistungsträger der Vorsaison gehalten werden. Obwohl der Abgang von Vorjahres-Topscorer Henrik Borgström in die Schweiz schmerzt, scheint dennoch genügend Qualität vorhanden zu sein, damit die Offensive funktioniert.

Prognose

HV71 steht erneut vor einer kompletten Neuausrichtung: 13 Neuzugänge, davon zwölf aus dem Ausland, sollen frischen Wind bringen. Besonders die Defensive wurde grundlegend umgebaut und verspricht mit Spielern wie Borgman, Hatakka und Lehtinen viel Potenzial – vor allem im Spiel mit der Scheibe.

Head-Coach Anton Blomqvist hat nun die Chance, dem Team eine klare Identität zu verleihen. Die Erwartung: HV71 soll sich in dieser Saison endlich von den Abstiegsrängen verabschieden. Die Neuzugänge wie Kloos, Woods und Lehtinen bringen Tempo und Qualität – vielleicht wird HV71 sogar eines der schnellsten Teams der Liga.

Doch die Vergangenheit mahnt zur Vorsicht: Gerade in der Herbstphase tat sich HV71 oft schwer, Konstanz zu finden. Gelingt es diesmal, von Beginn an eine stabile Leistung zu zeigen, könnte ein Erreichen der Pre-Playoffs im Bereich des Möglichen liegen. Die Qualität ist da – jetzt muss sie aufs Eis gebracht werden.