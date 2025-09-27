Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart in Schweden

SHL-Vorschau 2025/26: Frölunda HC

27.09.2025, 12:41 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die SHL ist in ihre neue Saison gestartet. Deshalb beleuchten wir das Teilnehmerfeld etwas genauer - heute mit Frölunda HC.

Frölunda HC geht mit großen Ambitionen in die neue SHL-Saison. Das Team aus Göteborg will in allen Spielbereichen dominieren und hat sich dafür gezielt in der Offensive verstärkt.

Nach zwölf erfolgreichen Jahren endet zudem die Ära von Headcoach Roger Rönnberg. Mit Robert Ohlsson übernimmt ein vertrautes Gesicht das Ruder: Zwischen 2013 und 2016 war er bereits als Assistenztrainer unter Rönnberg tätig und kennt sowohl den Klub als auch die Spielphilosophie seines Vorgängers bestens. Ohlsson weiß, wie man Titel gewinnt, hat er zuletzt eindrucksvoll bewiesen – 2024 führte er Skellefteå AIK zur Meisterschaft.

Tor

Lars Johansson zählt trotz seines Alters weiterhin zu den besten Goalies der SHL. Komplettiert wird das Duo vom 24-jährigen Norweger Tobias Normann, der letztes Jahr definitiv seine Breakout-Saison hatte. Mit einem ehemaligen und einem aktiven Nationalkeeper verfügt Frölunda über eines der stärksten Torwartgespanne der Liga. Beide dürften sich die Einsätze im Saisonverlauf nahezu im 50:50-Verhältnis teilen – ohne dabei an Qualität einzubüßen.

Verteidigung

Neuzugänge waren nicht notwendig – denn gemessen an den zugelassenen Gegentoren stellte man die beste Verteidigung der letzten Hauptrunde. Der quirlige Schweizer Dominik Egli überzeugte in seiner Premierensaison in Schweden und wird zusammen mit Routinier Henrik Tömmernes das erste Verteidigungspaar bilden.

Dahinter folgen der NHL-erfahrene Christian Folin und Linus Högberg, die bei vielen anderen Teams problemlos das erste Duo stellen würden. Insgesamt ist Frölunda mit seinen Top-6-Verteidigern sowohl spielerisch, als auch physisch hervorragend aufgestellt.

Angriff

Frölunda verfügt in der Offensive über viel Breite und eine starke Mischung aus Tempo und Spielwitz. Mit Jere Innala (Colorado Avalanche), Max Lindholm (Skellefteå AIK) und Theodor Niederbach (MoDo) hat man sich gezielt auf den Flügeln verstärkt.

Angeführt wird die Offensive dabei von den emotionalen Leadern Max Friberg und Nicklas Lasu. Von unten drängen die jungen Talente Max Westergård und Ivar Stenberg nach und beleben so den Konkurrenzkampf. Letzter wird an dritter Stelle im NHL-Draft nächsten Sommers prognostiziert. Frölunda kann auf drei starke Reihen setzen, die allesamt auf Produktion ausgerichtet sein werden.

Prognose

Frölunda gehört traditionell zu den stabilsten Organisationen der SHL – und auch in dieser Saison darf man den Klub wieder zu den heißesten Titelkandidaten zählen und hat dafür alle Voraussetzungen. Die Defensive ist mit Top-Spielern gespickt, das Torhüterduo um Johansson und Normann gehört zur absoluten Ligaspitze und in der Offensive überzeugt vor allem die Breite. Das wohl kompletteste Aufgebot der diesjährigen SHL-Saison.