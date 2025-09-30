Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart in Schweden

SHL-Vorschau 2025/26: Färjestads BK

30.09.2025, 15:39 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die SHL ist in ihre neue Saison gestartet. Deshalb beleuchten wir das Teilnehmerfeld etwas genauer - heute mit Färjestads BK.

Anzeige

Nach der Meisterschaft 2022 blieb Färjestad zwar ein Topteam, konnte jedoch zuletzt nicht mehr an die großen Erfolge anknüpfen. Umso bedeutender ist die Rückkehr der Klublegende Jörgen Jönsson (Växjö Lakers), der nun als Headcoach an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Mit Jönsson an der Bande und einem stark besetzten, tiefen Kader will Färjestad wieder zur absoluten Spitze der SHL vorstoßen.

Torhüter

Die Goalie-Performance war in der Vorsaison ein klarer Schwachpunkt. Neuzugang Emil Larmi folgte seinem Coach Jönsson aus Växjö nach Karlstad. Der finnische Nationaltorhüter gehört seit Jahren zur Ligaspitze und soll dem Tor wieder Stabilität und Qualität verleihen. Dahinter steht mit Melker Thelin (IF Björklöven) ein talentierter Nachwuchskeeper bereit, der in der SHL nun wichtige Erfahrung sammeln soll. Ob dieses Duo für den großen Titelkampf reicht, wird sich zeigen – doch eine konstante Leistung zwischen den Pfosten ist Pflicht.

Verteidigung

Die Defensive ist auf dem Papier stark besetzt und wird von den Top-Verteidigern mit NHL Erfahrung Gabriel Carlsson (EV Zug) und Filip Roos (Belleville Senators) angeführt. Zusammen bilden sie mit Magnus Nygren und Adam Ollas Mattsson zwei absolute Top-Paare, die ligaweit Maßstäbe setzen. Mit dem Tschechen Ronald Knot (HIFK) will man sich zusätzlich in der Tiefe breiter aufstellen können.

Angriff

Der Abgang von Topscorer David Tomasek (Edmonton Oilers) schmerzt. Diese Lücke soll Neuzugang Radim Zohorna (HC Lugano) mit seiner Physis und technischer Versiertheit im Zwei-Wege-Spiel füllen. Zudem verfügt Färjestad über bewährte Kräfte wie Viktor Lodin, Oskar Steen, Per Åslund, Joakim Nygård und Marian Studenic, die mit Tempo und Spielwitz überzeugen und ihre Qualität bereits mehrfach unter Beweis gestellt haben. Luke Philp (Hershey Bears) bringt mit seinen läuferischen Fähigkeiten zusätzliche Dynamik ins Forechecking. Darüber hinaus drängen Talente wie Lucas Forsell und Jack Berglund nach und könnten schon in dieser Saison mehr Verantwortung übernehmen.

Prognose

Färjestad gehört auch in dieser Saison zu den ambitionierten Teams der SHL. Mit einem eingespielten Kern, viel Routine und einigen spannenden Neuzugängen ist der Klub in der Breite hervorragend aufgestellt. Besonders die Defensive mit den Hünen Gabriel Carlsson und Filip Roos soll vor dem eigenen Tor für Ordnung sorgen.

Die große Unbekannte bleibt das Torhüterspiel: Mit Emil Larmi hat man zwar endlich einen Keeper verpflichtet, der Ruhe und Stabilität bringen soll – doch nach den schwankenden Leistungen der vergangenen Jahre liegt hier der Schlüssel.

Mit Headcoach Jörgen Jönsson ist zudem eine Klublegende und Meistertrainer von 2023 mit Växjö an der Bande, der die Siegermentalität zurück nach Karlstad bringen will. Gelingt es, die Fehler der letzten drei Viertelfinal-Serien zu vermeiden, ist Färjestad ein heißer Kandidat für die Top-4 – und womöglich einer der großen Favoriten auf das SM-Gold.