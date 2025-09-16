Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart in Schweden

SHL-Vorschau 2025/26: Djurgårdens IF

16.09.2025, 13:32 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Am vergangenen Samstag ist auch die SHL in ihre neue Saison gestartet. Dies nehmen wir zum Anlass, uns das Teilnehmerfeld etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und beginnen mit dem Aufsteiger – Djurgårdens IF.

Die traditionsreichen Stockholmer feierten ihre Rückkehr in die Elite mit einem souveränen 4:1-Erfolg in einem äußerst emotionalen Aufstiegsfinale gegen den erbitterten Stadtrivalen AIK. Damit endet nach drei langen Jahren die Abstinenz der Hauptstadt in der höchsten Spielklasse des schwedischen Eishockeys.

Tor

Die Torhüterposition ist Djurgårdens größte Stärke. Mit Magnus Hellberg (Texas Stars) wechselt ein absoluter Top-Keeper zum Hauptstadtklub, der auch international viel Erfahrung mitbringt. Nach vielen Jahren in Nordamerika soll er der sichere Rückhalt sein und in engen Spielen den Unterschied machen.

Dahinter steht Hugo Hävelid, ein junges Talent, das von Hellberg lernen und in einzelnen Einsätzen wichtige Minuten sammeln kann. Der 21-Jährige war Djurgårdens Nummer eins im Vorjahr und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg. Hier ist Djurgården für einen Aufsteiger bestens aufgestellt.

Verteidigung

Die Defensive ist insgesamt jung und gehört zu den unerfahreneren der Liga. Hoffnungsträger ist Gustav Lindström (Laval Rocket), der eine Schlüsselrolle übernehmen soll. Er soll Stabilität bringen und Verantwortung in den entscheidenden Momenten übernehmen.

Joey LaLeggia (HV71) bringt Routine und Spielintelligenz mit – besonders im Powerplay. Valtteri Pulli (Lugano) soll für das physische Element sorgen. Dennoch könnte es an Breite fehlen: Hinter den Führungsspielern mangelt es an erfahrener Tiefe, was über eine lange Saison zum Problem werden kann.

Angriff

Im Sturm hat Djurgården vor allem internationale Verstärkungen verpflichtet. Mit dem Kanadier Charles Hudon (Ontario Reign), dem Finnen Jesse Ylönen(Milwaukee Admirals), dem Norweger Mathias Emilio Pettersen (Texas Stars) und dem US-Amerikaner Joe Snively (Grand Rapids Griffins) kommt viel Nordamerika-Power in die SHL.

Komplettiert wird das Offensivgerüst von den Routiniers Marcus Krüger und Linus Klasen, die über internationales Niveau und reichlich Erfahrung verfügen. Dazu kommen die beiden 18-jährigen Toptalente Victor Eklund und Anton Frondell, die sich in der SHL beweisen wollen und für frischen Schwung sorgen können. Beide wurden im NHL-Draft in der ersten Runde gezogen und haben bereits ihre Entry-Level-Verträge unterschrieben. Mit dem 17-jährigen Viggo Björk steht zudem das nächste große Talent in den Startlöchern.

Prognose

Djurgården hat auf dem Transfermarkt klug agiert und sich vor allem mit Hellberg im Tor einen entscheidenden Vorteil gesichert. Während die Offensive stark und breit aufgestellt wirkt, bleibt die Verteidigung ein Fragezeichen – bei verletzungsbedingten Ausfällen könnte es hier eindeutig an Tiefe fehlen.

Bleiben die Topverteidiger gesund und gelingt es, die neuen Importspieler im Angriff schnell zu integrieren, ist der Klassenerhalt realistisch. Im Optimalfall könnte Djurgården sogar im Tabellenmittelfeld landen. Das Hauptziel bleibt jedoch eindeutig: die Liga halten und sich langfristig wieder in der SHL etablieren.