Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart in Schweden

SHL-Vorschau 2025/26: Brynäs IF

18.09.2025, 13:18 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die SHL ist in ihre neue Saison gestartet. Deshalb beleuchten wir das Teilnehmerfeld etwas genauer - heute mit Vizemeister Brynäs IF.

Brynäs IF hat in der vergangenen Saison ein wahres Eishockeymärchen geschrieben – Sensationell krönte sich der Aufsteiger zum Hauptrunden- und Vizemeister. Im Sommer sorgte der Klub aus Gävle direkt für den nächsten Paukenschlag: Mit Nicklas Bäckström kehrt einer der größten schwedischen NHL-Stars der letzten 20 Jahre zu seinem Heimatverein zurück.

Tor

Stammkeeper Erik Källgren fällt vorerst verletzungsbedingt aus. Mit den Neuzugängen Collin Delia (Bakersfield Condors) und dem Italiener Damian Clara (San Diego Gulls), einem der spannendsten jungen europäischen Goalies, ist Brynäs auf dem Papier dennoch gut besetzt. Die Rollen sind klar verteilt: der 20-Jährige Clara ist noch in der Entwicklung und hat nach anfangs schwerem Start bei Färjestad gerade seine erste AHL-Saison hinter sich gebracht. Delia hingegen steht für Erfahrung und Routine.

Es bleibt abzuwarten, wie schnell Delia sich bei seiner ersten Station außerhalb Nordamerikas ans europäische Eishockey eingewöhnen kann. Im Vergleich zur Konkurrenz ist die Torhüterposition keineswegs eine Schwachstelle, aber eine mögliche Unbekannte.

Verteidigung

Die Abwehr muss die schmerzlichen Abgänge von Charle-Édouard D'Astous (Tampa Bay/Syracuse) und Victor Söderström (Boston/Providence) verkraften. Mit Michal Kempný (Sparta Prag) und Robert Hägg(Henderson Silver Knights) bekommt Trainer Niklas Gällstedt jedoch hochkarätigen Ersatz.

Johannes Kinnvall, Simon Bertilsson, Axel Anderssonund Christian Djoos runden eine sehr solide Besetzung ab. Insgesamt verfügt Brynäs über eine gute Mischung aus Härte, Routine und spielerischer Klasse.

Angriff

Im Sturm setzt Brynäs auf eine spannende Mischung mit absoluten Topspielern. Die Routiniers Jakob Silfverberg und Kapitän Johan Larsson führen die Offensive an. Dazu kommen erfahrene Kräfte wie Anton Rödin, Greg Scott und Bobby Trivigno, die für Stabilität sorgen.

Ergänzt wird das Ganze durch Kreativspieler wie Nicklas Bäckström (Washington Capitals), der vor allem im Powerplay den Unterschied machen kann, dazu Impulsgeber wie Tyler Vesel und Youngster Lucas Pettersson (MoDo).

Auf den Außenbahnen bieten Axel Jonsson-Fjällby(Manitoba Moose) und Kieffer Bellows (Milwaukee Admirals) Tempo und Offensivdrang. Dieses Setup verleiht dem Angriff Tiefe und Flexibilität.

Prognose

Brynäs IF hat sich vor allem in der Offensive verstärkt und bringt mit den beiden Superstars Bäckström und Silfverberg ordentlich Strahlkraft in die SHL. Die insgesamt 13 NHL-Veteranen im Kader bringen es zusammen auf stolze 3.795 Spiele in der besten Liga der Welt, die mit großem Abstand meiste NHL-Erfahrung in der SHL.

Die Verteidigung gehört zu den besseren der Liga, im Angriff stehen genügend Optionen für ein gefährliches Powerplay bereit. Die größte Unsicherheit liegt im Tor, wo Delia und Clara erst beweisen müssen, dass sie ein Top-SHL-Duo bei einem Meisterschaftskandidaten sind. Insgesamt ist Brynäs breit und ausgeglichen besetzt und hat an Schlagkraft keineswegs eingebüßt – im Gegenteil. Der ganz große Coup ist das erklärte Ziel.