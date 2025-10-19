Oberliga kompakt

Tilburg Trappers „ballern“ sich aus der Krise – Ärger in Leipzig um Tor-Zeitpunkt

19.10.2025, 21:32 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Am Sonntag ließen es die zuletzt kriselnden Tilburg Trappers in der Nord-Gruppe gegen den Herner EV so richtig krachen. Im Süden kann der Höchstadter EC endlich wieder daheim spielen und feierte dann auch im zweiten Spiel in eigener Halle den ersten Heimsieg der Saison.

Anzeige

Das tat der Tilburger Seele gut – der Herner EV ist dagegen nach bislang sehr ordentlichen Ergebnissen verständlicherweise nicht so begeistert. Die Niederländer, die in der Oberliga Nord zuletzt fünfmal in Folge – dreimal nach Overtime beziehungsweise Penaltyschießen – verloren hatten, besiegten die Gäste vom Gysenberg nicht nur zweistellig, es stand sogar schon zur zweiten Drittelpause 10:0. Am Ende sprang ein 12:1 (2:0, 8:0, 2:1)-Sieg heraus.

In Leipzig gab es dagegen Streit um den Zeitpunkt des 3:3-Ausgleichs der Füchse Duisburg. Wie Gästetrainer Frank Petrozza betonte, fiel dieser bei noch einer verbleibenden Spielzeit von einer Minute und 46 Sekunden und damit in 5:3-Überzahl. Im Spielberichtsbogen wurde aber 1:44 – beziehungsweise „vorwärts“ gerechnet: 58:16 – eingetragen, nur noch bei 5:4-Überzahl. Nach langen Diskussionen blieb es dabei, die Icefighters konnten vollzählig weitermachen und trafen 22 Sekunden später zum 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)-Sieg. Nichtsdestoweniger sagte Petrozza auch, dass seiner Mannschaft ein Stellungsfehler beim vierten Leipziger Treffer unterlief. Am Ende boten beide Teams den über 2100 Fans ein richtig starkes Oberliga-Spiel.

Die Höchstadt Alligators, die bis zum Freitag darauf warten mussten, endlich wieder im nun sanierten heimischen Eisstadion spielen zu können, durften am Sonntag gleich zum zweiten Mal daheim ran und feierten in der Oberliga Süd einen 8:5 (3:3, 3:1, 2:1)-Sieg gegen die Bayreuth Tigers. Die Gäste lagen nach einem Doppelschlag in der 14. Minute zwischenzeitlich mit 3:1 vorne, doch noch vor der ersten Pause glich der HEC die Partie aus. Danach ging Höchstadt in Führung. Bayreuth verkürzte in der 52. Minute noch einmal auf 5:6, doch die Hausherren legten noch zwei Tore, eines davon ins leere Netz, nach. Leon Dalldush war mit drei Toren und einer Vorlage am Erfolg beteiligt.

Im Topspiel vor über 2100 Zuschauern mussten sich die Memminger Indians den Heilbronner Falken mit 3:6 (1:2, 1:3, 1:1) geschlagen geben. Die Gäste legten per Doppelschlag in der zwölften Minute los. Thore Weyrauch traf erst zur Führung, ehe Frederik Cabana einen von Patrick Kurz verschuldeten Penalty nur 29 Sekunden später zum 2:0 für Heilbronn verwertete. Danach lief der ECDC dem Rückstand hinterher. Spätestens mit dem Treffer zum 5:2 von Calder Anderson in der 35. Minute war die Partie jedoch entschieden.

Die weiteren Ergebnisse:

Oberliga Nord:

Hammer Eisbären – Hannover Indians 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) n.V.

Black Dragons Erfurt – Rostock Piranhas 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) n.P.

Oberliga Süd:

Tölzer Löwen – SC Riessersee 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0) n.P.

Deggendorfer SC – EC Peiting 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Selber Wölfe – Stuttgart Rebels 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Erding Gladiators – EV Lindau Islanders 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

EV Füssen – Passau Black Hawks 3:6 (0:1, 3:3, 0:2)