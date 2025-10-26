Oberliga kompakt

Tilburg Trappers überrennen Scorpions-Minikader – Halle weiht Eisdom ein

26.10.2025, 21:43 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die Hannover Scorpions, die aktuell nicht einmal drei Reihen aufs Eis bringen, gehen ohne Punkte aus diesem Oberliga-Wochenende. Die Saale Bulls Halle haben ihre schicke neue Heimat eingeweiht.

Wieder konnten die Hannover Scorpions nur mit einem Mini-Kader antreten, wieder ging der alljährliche Aufstiegsfavorit in der Oberliga Nord – wie schon am Freitag in Leipzig – durch Christoph Kiefersauer in Führung, wieder klingelte es dafür hinten sechsmal. Die Tilburg Trappers gewannen in der Wedemark mit 6:1 (1:1, 3:0, 2:0). Die Niederländer drehten die Partie zur Spielmitte und zogen in den letzten drei Minuten des Mitteldrittels auf 4:1 davon. Bitter für die Hausherren: Das vierte Gästetor fiel fünf Sekunden vor der Pausensirene. Die sechs Trappers-Tore verteilen sich auf sechs verschiedene Schützen, Phil Marinaccio legte aber auch noch zwei Treffer auf.

Bereits am Samstag trafen die Saale Bulls Halle auf Spitzenreiter Hannover Indians. Zwar ging die Partie mit 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) verloren, dennoch konnten sich die Hausherren freuen. Über 3300 Zuschauer, über das erste Heimspiel in dieser Saison – und die gelungene Eröffnung des ausgebauten Sparkassen-Eisdoms in Halle. Sportlich gab allerdings der Klassenprimus den Ton an. Erst 26 Sekunden vor dem Ende gelang Tomi Wilenius der erste Hallenser Treffer in der schicken neuen Heimat seines Vereins.

In der Oberliga Süd haben die ersten Vier der Tabelle – Selb, Deggendorf, Memmingen und Heilbronn – ihre Spiele am Sonntag gewonnen. Beim Tabellenfünften Tölzer Löwen gewannen die Memminger Indians mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:2). Felix Beauchemin-Brassard und Markus Lillich sorgten für die 2:0-Führung der Gäste nach zwei Drittel. Zehn Minuten vor dem Ende stellte Ludwig Nirschl den Anschluss her, zu Punkten reichte es für Bad Tölz aber nicht mehr.

Der Deggendorfer SC blieb beim 6:2 (2:1, 3:0, 1:1) gegen den SC Riessersee deutlich in der Spur, war klar die bessere Mannschaft. Am Ende standen 50:15 Torschüsse für die Hausherren zu Buche. Ty Jackson traf zweimal und war an insgesamt fünf der sechs Treffer des Tabellenzweiten beteiligt. Auch Harrison Roy legte drei Treffer bei einem selbst erzielten Tor auf.

Die weiteren Ergebnisse:

Oberliga Nord:

Rostock Piranhas – Icefighters Leipzig 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Hammer Eisbären – Füchse Duisburg 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) n.V.

Black Dragons Erfurt – Herforder EV 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)

Herner EV – Saale Bulls Halle 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 1:0) n.P.

Oberliga Süd:

Selber Wölfe – Erding Gladiators 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Höchstadter EC – EV Füssen 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 1:0) n.V.

EC Peiting – Heilbronner Falken 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

EV Lindau Islanders – Passau Black Hawks 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Bayreuth Tigers – Stuttgart Rebels 6:1 (0:1, 4:0, 2:0)