​Mit der Erfahrung aus 115 DEL- und 399 DEL2-Spielen wechselt Vincent Schlenker vom DEL2-Hauptrundenmeister Kassel Huskies zu den Blue Devils Weiden in die Oberliga. Der zweimalige Deutsche Meister erhält einen Zweijahresvertrag.

Schlenker begann seine Eishockeykarriere in der Nachwuchsabteilung des Schwenninger ERC. Im Jahr 2007 wechselte der Rechtsschütze zu den Eisbären Juniors Berlin, wo er sich zum deutschen U-Nationalspieler entwickelte. Während seiner Zeit bei den Juniors sammelte der Außenstürmer Erfahrungen in der Seniorenmannschaft von FASS Berlin. In der Saison 2011/12 debütierte der heute 30-Jährige für die Eisbären Berlin in der DEL und gewann sowohl in seinem Rookiejahr als auch im darauffolgenden Jahr die Deutsche Meisterschaft. Nach 115 DEL-Spielen für die Hauptstädter und Einsätzen per Förderlizenz für FASS Berlin und die Dresdner Eislöwen, unterschrieb er für die Saison 2015/16 einen Vertrag bei den Grizzlys Wolfsburg. In dieser Spielzeit kam der 1,89 Meter große Stürmer nur für den Kooperationspartner Eispiraten Crimmitschau zum Einsatz, die ihn auch schließlich fest verpflichteten. Von 2015 bis 2022 absolvierte Schlenker insgesamt 294 DEL2-Spiele für die Westsachsen, bei denen er 64 Tore und 115 Vorlagen markierte. In der vergangenen Spielzeit lief der gebürtige Schwenninger für die Kassel Huskies auf. Schlenker, der als harter Arbeiter bekannt ist und sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt, möchte nun bei den Blue Devils an seinen letztjährigen Erfolg anknüpfen.



Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: „Mit Vincent bekommen wir genau den Spieler, nach dem wir gesucht haben. Er verfügt über reichlich Erfahrung und einen guten Scoring-Touch. Zusätzlich zu seinen sportlichen Fähigkeiten ist er auch menschlich top und brennt darauf, gemeinsam mit uns unsere Ziele zu erreichen.“