Lesedauer: ca. 1 Minute

Der ECDC Memmingen muss einen Rückschlag in der Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison hinnehmen. Zwei Spieler der Indians wurden vor kurzem positiv auf das Corona-Virus getestet, die Mannschaft befindet sich nun in Quarantäne.

Nachdem einige Spieler Symptome aufwiesen, wurden umgehend mehrere Tests veranlasst. Zwei davon haben sich mittlerweile als positiv herausgestellt. Bereits vorsorglich hatten die Indians zuvor Trainingseinheiten abgesagt. Die Verantwortlichen erwarten in der nächsten Zeit die noch fehlenden Rückmeldungen, zwei Spieler mit Symptomen sind aber bereits negativ getestet worden.

Die Spiele am kommenden Wochenende gegen Lindau und Freiburg wurden bereits abgesagt, weitere Informationen für Dauerkarteninhaber folgen in Kürze. Das Team des ECDC steht vorerst unter häuslicher Quarantäne. Ob weitere Begegnungen betroffen sind, entscheidet sich in den nächsten Tagen.

Wir wünschen den betroffenen Akteuren gute Besserung!

SC Riessersee sagt Spiele gegen Deggendorf ab



Der SC Riessersee war der letzte Testspielgegner der Memmingen Indians. Nach Rücksprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt Garmisch-Partenkirchen und auf dessen Empfehlung haben die Verantwortlichen des SC Riessersee entschieden, die fürs kommende Wochenende geplanten Tests gegen Deggendorf abzusagen. Dank des sehr guten Hygienekonzepts zählen die Weiß-Blauen zur Kontaktgruppe 2 und aufgrund einer lückenlosen Kontaktnachverfolgung und täglichen Temperaturmessungen der SCR-Spieler und Mitarbeiter – (am Spieltag auch Gegner, weitere Mitarbeiter sowie Schiedsrichter) ist derzeit keine Quarantäne angeordnet. Die Mannschaft des SC Riessersee wird sich bereits morgen einem weiteren Coronatest unterziehen um jegliches Risiko ausschließen zu können.

“Danke an das Gesundheitsamt für die sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung, auch möchten wir uns bei dem Deggendorfer SC für das aufgebrachte Verständnis für die Absagen bedanken. Wir möchten aufgrund der Inkubationszeit keinerlei Risiko eingehen. Die Gesundheit unserer Spieler, Mitarbeiter und auch unseres nächsten Gegners dem DSC steht absolut an oberster Stelle. Wir möchten jedes Risiko vermeiden.” so der Geschäftsführer Panagiotis Christakakis.