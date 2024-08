Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Bietigheim Steelers haben den Oberliga-Kader für die kommende Spielzeit mit den beiden Youngsters verstärkt.

Mit Anton Sproll und Justin Scheck werden zwei Eigengewächse den Kader der Steelers im Sturm für die anstehende Oberligasaison bereichern. Der 21-jährige Anton Sproll sammelte bereits in der abgelaufenen Saison seine erste Erfahrung im Profi-Eishockey und kam für uns in 35 Spielen auf zwei Treffer. Die Oberliga Süd kennt er zudem auch, denn für Stuttgart spielte er in fünf Partien und erzielte dabei einen Treffer und legte einen weiteren auf.

Mit Justin Scheck wird ein weiteres vielversprechendes Talent an den Oberligakader herangeführt und soll sukzessive integriert werden. Der 18-jährige spielt seit fünf Jahren im Ellental und gehörte in all den Spielzeiten zu den Stützen seiner Mannschaft. Für die aktuelle Saison ist Justin sowohl für das Oberliga-Team als auch für die U20 eingeplant. In der vergangenen Saison gelangen dem 190 cm großen und ca. 90 kg schweren Linksschützen in insgesamt 47 Spielen 25 Tore und 34 Assists.