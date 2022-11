Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks haben Yuma Grimm vom DEL-Club Straubing Tigers per Förderlizenzregelung verpflichtet.

Der 19-jährige gebürtige Rosenheimer wird künftig die Offensive des Oberligisten verstärken. In der laufenden Saison absolvierte Grimm bereits 13 Spiele in der DEL2 für den EV Landshut. Ab sofort ist Yuma Grimm für die Black Hawks spielberechtigt und wird am Sonntag beim Derby gegen den Deggendorfer SC sein Debüt für die Dreiflüssestädter geben.



Grimm wurde im Nachwuchs der Starbulls Rosenheim sowie in Regensburg ausgebildet. Im Jahr 2020 folgte der Wechsel zu den Eisbären Juniors Berlin. Von dort folgte nun der Wechsel nach Straubing. Bei den Passau Black Hawks soll Yuma Grimm Spielpraxis sammeln. „Yuma passt perfekt in unser Profil und wird die Mannschaft perfekt ergänzen. Wir sind uns sicher, dass Yuma uns mit seinen Fähigkeiten und Talent weiterhelfen wird“, freut sich der Sportliche Leiter Christian Zessack über den Neuzugang.