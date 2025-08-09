Rückkehr an den Kobelhang

Xaver Tippmann unterschreibt beim EV Füssen

9.08.2025, 19:50 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Der EV Füssen ist bei der Suche nach Verstärkung für die Abwehr fündig geworden. Und das auch noch mit einer richtig starken Personalie, denn mit dem 28 Jahre alten Xaver Tippmann ist es gelungen, einen gebürtigen Füssener und ein Eigengewächs aus der DEL2 an alte Wirkungsstätte zurückzulotsen. Er kommt von den Eisbären Regensburg, wo er die letzten zehn Jahre aktiv war.

Nachdem Xaver die Nachwuchsteams des EVF bis zur DNL2 durchlaufen hatte, debütierte er 2014 auch in der ersten Mannschaft. Diese Oberligasaison sollte jedoch vorerst die letzte für das Füssener Eishockey sein, worauf sich der damals 18-jährige Verteidiger dem EV Regensburg anschloß. Hier spielte er hochklassig in der DNL1, avancierte sogar zum Kapitän des Nachwuchsteams. Dazu wurde er auch in der Domstadt verstärkt im Seniorenbereich gefordert und entwickelte sich zu einem soliden Defensivspieler, der ohne Bedenken in allen Situationen auf dem Eis eingesetzt werden kann.

In der Saison 2021/22 spielte er nicht nur seine punktbeste Spielzeit, sondern konnte mit den Eisbären die Oberligameisterschaft und den Aufstieg in die DEL2 feiern. Auch eine Liga höher konnte der 1,85 Meter große Linksschütze voll überzeugen und sich einen Stammplatz sichern. Drei Jahre lang war er in der zweithöchsten deutschen Spielklasse aktiv, wobei er 2024 als Karrierehighlight auch hier die Meisterschaft erringen konnte.

Vorstand Jörg Noack erklärt: „Mit Xaver Tippmann kehrt ein Spieler nach Füssen zurück, der hier groß geworden ist – sportlich wie menschlich. Er hat in unserem Nachwuchs das Eishockeyspielen gelernt, alle Altersklassen durchlaufen und seine ersten Schritte im Oberliga-Team gemacht. Nach seinem Wechsel nach Regensburg hat Xaver über fast ein Jahrzehnt hinweg auf hohem Niveau gespielt – zuletzt drei Jahre in der DEL2. 2024 wurde er mit den Eisbären sogar DEL2-Meister und hatte als verlässlicher Defensivspieler seinen festen Platz in einem absoluten Spitzenteam. Dass er sich jetzt, mit 28 Jahren im besten Eishockeyalter, entscheidet, zu seinem Heimatverein zurückzukommen, ist für uns ein starkes Zeichen. Er ist der erste einheimische Spieler seit unserem Oberliga-Wiederaufstieg, der aus der DEL2 den Weg zurück nach Füssen findet. Xaver bringt genau das mit, was wir in unserer jungen Defensive brauchen: Erfahrung, Stabilität, Zweikampfstärke und ein feines Gespür für Spielsituationen. Vor allem aber ist er ein Spieler, der durch seine Haltung und seine Art, Eishockey zu leben, auch für unsere jungen Spieler ein echtes Vorbild sein kann. Wir freuen uns riesig über seine Rückkehr. Für den Verein, für die Kabine und für unsere Fans ist das ein besonderer Moment.“