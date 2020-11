Situation in Passau und Höchstadt

Lesedauer: ca. 1 Minute

​In der Oberliga Süd gibt es weitere coronabedingte Spielabsagen. So ist die aktuelle Lage bei den Passau Black Hawks und beim Höchstadter EC.

Die Passau Black Hawks können das Derby am morgigen Dienstag nicht bestreiten – das Spiel wurde abgesagt. Ein positiver Corona innerhalb der Passauer Mannschaft hatte bereits am Wochenende zur Absage der beiden angesetzten Partien gegen Memmingen und Deggendorf geführt. Am Mittwoch wird sich die komplette Pasauer Mannschaft einem erneuten Covid-19-Test unterziehen.

Beim Höchstadter EC wurden nach den Verdachtsfällen in den Schnelltests in den PCR-Tests der ganzen Mannschaft leider noch weitere positive Fälle gefunden. Das Team der Höchstadt Alligators bleibt daher in Quarantäne und die kommenden drei Spiele gegen die Blue Devils Weiden, den SC Riessersee und die Selber Wölfe müssen ebenfalls abgesagt werden. Derzeit fühlen sich alle im Team gut, bis auf leichte Erkältungsbeschwerden.