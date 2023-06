Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ECDC Memmingen kann weitere Kadermeldungen für die anstehende Oberliga-Saison bekannt geben. Christopher „Kiste“ Kasten trägt auch in der kommenden Saison weiterhin das Trikot der Indians und bleibt damit Teil der rot-weißen Defensive. Zusätzlich stößt mit Oliver Ott ein junger, talentierter Angreifer zum Team hinzu.

Seit nunmehr drei Jahren steht der gebürtige Berliner, Christopher Kasten, im Team der Indians. Er gilt als konstanter und zuverlässiger Verteidiger mit Führungsqualitäten. Auf und neben dem Eis gilt „Kiste“ als wichtiger Teil der Rot-Weißen, der über große Erfahrung, unter anderem in Bayreuth, Deggendorf oder Herne, verfügt. Gerade den jungen Spielern im Kader soll Kasten mit seiner Routine weiterhelfen, eine Rolle, die er bereits in den letzten Spielzeiten erfolgreich ausführte. Der Linksschütze, der seit geraumer Zeit eine Ausbildung beim Zoll absolviert und somit nicht mehr in jeder Trainingseinheit vor Ort sein kann, wird den Indians, wie auch im Vorjahr, trotzdem fast durchgehend zur Verfügung stehen. In der letzten Saison kam Kasten auf 45 Hauptrunden-Spiele im Indians-Trikot (18 Punkte), in denen er nicht nur seine Abwehrfähigkeiten, sondern auch seine offensiven Qualitäten unter Beweis stellte.



Oliver Ott gilt als Tölzer Eigengewächs und wurde bei den Löwen zum Profi ausgebildet. Seine guten Leistungen in der DNL veranlassten die Verantwortlichen der Tölzer Löwen zur Saison 2020/21, ihn bereits früh in den Seniorenbereich zu integrieren. Allmählich entwickelte sich der 21 Jahre alte Angreifer zu einem Dauerbrenner im Team der Schwarz-Gelben. In der vergangenen Spielzeit schaffte es Ott insgesamt 23 Punkte (9 Tore/14 Assists) zu erzielen. Insgesamt kann er, trotz jungem Alter bereits auf mehr als 100 DEL2-Spiele zurückblicken (24 Punkte).