Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach der Rückkehr von Förderlizenz-Goalie Jonas Neffin zu den Iserlohn Roosters stehen nun weitere Abgänge bei den Blue Devils Weiden fest. Auch der zweite Torhüter, Daniel Filimonow, sowie Adrian Klein, Adam Poldruhak, Herbert Geisberger und Tomáš Knotek werden in der kommenden Saison nicht mehr das Weidener Trikot tragen.

Torhüter Daniel Filimonow stand in 35 Spielen auf dem Eis, wobei sein Gegentorschnitt bei 4,16 lag. Verteidiger-Talent Adrian Klein wechselt nach einer herausragenden ersten Oberliga-Saison in die DEL zu den Straubing Tigers. Für Adam Poldruhak war die Saison bereits nach 26 Saisonspielen vorzeitig beendet, als er sich beim Auswärtsspiel in Selb eine Sprunggelenksverletzung zuzog, die operativ behandelt werden musste. Auch Herbert Geisberger wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Blue Devils auflaufen. In 46 Spielen gelangen dem 35-jährigen Offensivspieler zehn Tore und 31 Vorlagen.

Auf der zweiten Ausländerposition, neben Tomáš Rubeš, wird es ebenfalls eine Veränderung geben. Tomáš Knotek, der erst im Januar zu den Blue Devils kam und auf zwölf Einsätze kam, wird in der nächsten Spielzeit nicht im Weidener Kader stehen. Knotek erzielte für die Blue Devils neun Tore sowie acht Assists.

Bei der Suche nach einem Nachfolger für die weitere Kontingentstelle befinden sich die Verantwortlichen allerdings bereits auf der Zielgeraden: „Wir sind mit einem Spieler in finalen Gesprächen. Es müssen nur noch ein paar Kleinigkeiten geklärt werden. Möglicherweise können wir bereits in den nächsten Tagen Vollzug melden“, so Blue-Devils-Geschäftsführer Franz Vodermeier.