Lesedauer: ca. 1 Minute

​44 Minuten ein Remis gegen Weiden gehalten. Auf diesen Fakt können die Passauer stolz sein, das schaffte nicht jeder Gegner der Blue Devils in der laufenden Saison der Oberliga Süd.

Jetzt hat Weiden sogar, mit einem Punktspiel mehr, sogar acht Punkte Vorsprung auf Rosenheim. Diese werden über die Begegnung in Deggendorf gestaunt haben, denn der Vorsprung auf den DSC schmolz nur schwach, dank eines überraschenden Füssener Gästesieges nach Verlängerung. Der EVF gewann übrigens bereits drei Partien erst in der Overtime. Das ist in der Liga Bestwert. Ebenfalls in der Verlängerung gewannen die Landsberger in Lindau, näherten sich damit ihrem heutigen Gegner bis auf zwei Zähler.



Passau Black Hawks – Blue Devils Weiden 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Tore: Passau: Vincent Jiranek; Weiden: Philipp Siller, Fabian Voit, Joey Luknovsky, Marius Schmidt

Deggendorfer SC – EV Füssen 4:5 (3:1, 1:1, 0:2, 0:1) n.V.

Tore: Deggendorf: Petr Stloukal (2), Lukas Miculka, Jonas Stern; Füssen: Fabian Nifosi, Julian Straub, Jere Helenius, Lukas Slavetinsky, Victor Knaub

Lindau Islanders – Landsberg Riverkings 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) n.V.

Tore: Lindau: Andreas Farny (3); Landsberg: Florian Stauder (2), Riley Stadel, Walker Sommer