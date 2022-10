Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Blue Devils Weiden konnten auch die siebte Partie in Folge in der Oberliga Süd für sich entscheiden und führen mit der maximalen Punktzahl von 21 Zählern die Tabelle klar an, haben vier Punkte Vorsprung vor Höchstadt, das gegen Lindau überraschend in die Verlängerung musste.

Die Tölzer Löwen kanterten die Landsberger nieder, bleiben auf Rang drei, knapp vor Rosenheim, das während der Woche mit DEL-Neuerwerbungen Schlagzeilen verbuchte und von denen auch ein Akteur in seinem ertsen Spiel für die Grün-Weißen für ein Tor sorgte. Riessersee überholte Passau, Deggendorf blieb spielfrei auf Rang sieben und blieb vor Peiting, dass sich nach großem Kampf Rosenheim geschlagen geben musste. Memmingen überzeugte, zumindest ab dem zweiten Drittel und überholte mit seinem Dreier die zuvor besser gelegenen Füssener und Lindauer, stehen jetzt zumindest schon einmal besser als auf Platz zehn.



Blue Devils Weiden – EV Füssen 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Tore: Weiden: Neal Samanski, Adam Schusser, Chad Bassen, Tomas Rubes, Dennis Thielsch; Füssen: Jere Helenius (2), Lukas Slavetinsky

EC Peiting – Starbulls Rosenheim 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Tore: Peiting: Thomas Heger; Rosenheim: Manuel Edfelder, Norman Hauner, Mike Glemser

Tölzer Löwen – Landsberg Riverkings 12:4 (5:2, 4:0, 3:2)

Tore: Bad Tölz: Timo Sticha (2), Christoph Fischhaber (2), Erik Gollenbeck (2), Justi Späth Mariscal (2), Johannes Sedlmayer, Nicklas Huard, Tyler McPhee-Ward, Ludwig Nirschl; Landsberg: Dennis Neal (2), Riley Stadel, Chris Mitchell

Höchstadt Alligators – Lindau Islanders 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0) n.V.

Tore: Höchstadt: Eetu-Ville Arkiomaa (2), Philipp Stobbe, Anton Seewald; Lindau: Vincenz Mayer, Arturs Sevchenko, Alexander Dosch

Memmingen Indians – Passau Black Hawks 6:2 (2:2, 3:0, 1:0)

Tore: Memmingen: Donat Peter (2), Marcus Marsall, Pascal Dopatka, Matej Pekr, Gints Meija; Passau: Brett Schäfer, Zachary Dybowski

EHC Klostersee – SC Riessersee 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Tore: Klostersee: Lynnden Pastachak; Riessersee: Robin Soudek, Lubor Dibelka, Kevin Slezak, Lukas Koziol