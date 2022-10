Lesedauer: ca. 1 Minute

​Wie im Norden scheinen sich auch in der Oberliga Süd je zwei Mannschaften als Topteams herauszukristallisieren. Diese beiden, Tabellenführer Blue Devils Weiden und die Starbulls Rosenheim, deklassierten am Abend ihre jeweiligen Gegner und man muss sich fragen, wer sie eigentlich noch besiegen kann.

Klammheimlich, im Schatten der Großen, schlich sich der Deggendorfer SC nach vorne, obwohl man auf Ex-Nationalspieler Greilinger verzichten muss. Der DSC holte den sechsten Sieg in Folge und hat jetzt Platz drei inne, knapp vor Höchstadt, dass aber auch mit DEL2-Absteiger Bad Tölz einen schwereren Gegner vor sich hatte. Riessersee vernaschte im Duell der Altmeister Füssen und überholte sogar die Tölzer, die sich im Augenblick scheinbar eine Schwächephase leisten. Zwei Punkte hinter den Tölzern der EC Peiting, die klar gegen Passau gewannen. Glück für die Black Hawks, dass Memmingen spielfrei war und somit sie nicht auch noch überholen konnte. Die letzten vier, Füssen, Lindau, Landsberg und Klostersee verloren ihre Spiele, so dass sich an der Klassifizierung nichts tat.



Höchstadt Alligators – Tölzer Löwen 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0) n.V.

Tore: Höchstadt: Martin Kokes, David Seidl, Jari Neugebauer, Dmitrij Litesov; Bad Tölz: Tyler McPhee-Ward (2), Philipp Schlager

Starbulls Rosenheim – Lindau Islanders 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)

Tore: Rosenheim: Maximilian Vollmayer (2), Aaron Reinig, Manuel Erdfelder, Norman Hauner, Marc Schmidpeter, Florian Krumpe; Lindau: Alexander Dosch

Blue Devils Weiden – Landsberg Riverkings 10:2 (6:0, 2:0, 2:2)

Tore: Dennis Thielsch (3), Marius Schmidt (2), Dominik Müller, Martin Heinisch, Robert Hechtl, Edgars Homjakovs, Tomas Rubes; Landsberg: David Amort, Walker Sommer

EC Peiting – Passau Black Hawks 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Tore: Peiting: Felix Beauchemin-Brassard (2), Lukas Gohlke (2), David Miller (2); Passau: Jakub Cizek

SC Riessersee – EV Füssen 9:1 (3:0, 4:1, 2:0)

Tore: Riessersee: Robin Soudek (3), Alexander Höller (2), Libor Dibelka (2), Christopher Chyzowski, Sebastian Cimmerman; Füssen: Carl Zimmermann

EHC Klostersee – Deggendorfer SC 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Tore: Klostersee: Nicolai Quinlan, Lynnden Pastachak; Deggendorf: Julian-Maximilian Elsberger, Thomas Matheson, Petr Stloukal, Alex Grossrubatscher