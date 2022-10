Lesedauer: ca. 1 Minute

​Wer will die Blue Devils Weiden in der Oberliga Süd noch aufhalten? Auch Aufstiegskandidat Tölzer Löwen biss sich an den Oberpfälzern die Zähne aus, blieb auf Rang vier, mittlerweile elf Punkte hinter Weiden.

Die Starbulls Rosenheim stehen zurzeit uneingeschränkt auf Rang zwei, fünf Punkte hinter Weiden und fünf Zähler vor Höchstadt. Um Platz drei gibt es im Augenblick ein zähes Ringen. Die Alligators stehen auf dieser Positionierung, dahinter Bad Tölz und Deggendorf, dass scheinbar immer stärker wird und auch Höchstadt wegen eines starken ersten Drittels in die Schranken wies. Auf sechs Altmeister Riessersee, der seinen Gegner Passau überholte. Auf Platz acht der EC Peiting, der sein Waterloo am Bodensee erlebte und jetzt noch knapp vor den Memmingen Indians steht. Die Indians mussten sich gegen Klostersee sehr strecken um einer weiteren Blamage zu entgehen. Ganz hinten Landsberg und Klostersee, wobei beide Teams eine starke Leistung ablieferten, die Hoffnung auf mehr macht.



Tölzer Löwen – Blue Devils Weiden 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Tore: Bad Tölz: Tyler McPhee-Ward; Weiden: Luca Gläser, Robert Hechtl, Edgars Homjakovs,

Deggendorfer SC – Höchstadt Alligators 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Tore: Deggendorf: Sascha Maul (2), Thomas Pielmeier, Petr Stloukal, Alex Großrubatscher; Höchstadt: Michail Guft-Sokolov, Jari Neugebauer

Passau Black Hawks – SC Rießersee 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Tore: Passau: Brett Schäfer, Jakub Cizek; Rießersee: Tobias Kircher (2), Lubor Dibelka, Kevin Slezak, Simon Mayr

Landsberg Riverkings – Starbulls Rosenheim 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Tore: Landsberg: Mika Reuter, Florian Reicheneder; Rosenheim: Norman Hauner, Marc Schmidpeter, Maximilian Vollmeyer

Lindau Islanders – EC Peiting 8:1 (2:0, 4:0, 2:1)

Tore: Lindau: Arturs Sevchenko (2), Eric Bergen, Vincenz Mayer, Alexander Biberger, Marvin Wucher, Martin Mairitsch, Florian Lüsch; Peiting: Lukas Gohlke

Memmingen Indians – EHC Klostersee 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Tore: Memmingen: Dominik Meisinger, Petr Pohl, Matej Pekr, Linus Svedlund; Klostersee: Marc Bosecker, Julian Dengl, Florian Gaschke