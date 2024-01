Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Dienstagabend war, nach der Sparflamme am Sonntag, den Kanonieren der Oberliga Süd vorbehalten. 65 Tore in sechs Spielen entspricht fast elf pro Spiel. Ein Seltenheitswert.

Spitzenreiter Blue Devils-Weiden landete dabei in Stuttgart den zweiten 12:1-Auswärtssieg innerhalb von nur drei Wochen. Aber auch Heilbronn ließ in Passau nichts anbrennen. Vor allem Pontus Wernerson Libäck traf fünfmal, und das bereits zum zweiten Mal im Januar. Damit verbesserte sich der Schwede in der Torjägerliste auf Rang fünf. Den gleichen Platz belegt Peitings Felix Beauchemin-Brassard. Der Kanadier langte ebenfalls zu, traf gegen die gebeutelten Bayreuther viermal. Schön für Peiting: Es war ihr erster Erfolg gegen die Tigers nach fünf Heimpleiten und seit Februar 2014 (6:2).



Ebenfalls einen sehr wichtigen Erfolg landeten die Memmingen Indians, die den direkten Konkurrenten Riessersee nach Overtime in die Schranken weisen konnten, jetzt vier Punkte Vorsprung auf die Werdenfelser haben und noch wichtiger: nur noch fünf Punkte Rückstand auf die Tigers. Im Kampf um Platz sieben hatten die Höchstadt Alligators einen rabenschwarzen Tag in Bad Tölz erwischt, kassierten gleich sechs Tore im ersten Drittel. Da Peiting andererseits gewann, schmolz der Vorsprung auf nur noch einen Zähler. Einen Platzwechsel gab es auf Rang neun. Bad Tölz hatte gegen Höchstadt keinerlei Probleme und Lindau kassierte gegen Angstgegner Füssen die fünfte Heimniederlage in Folge. Damit sind die Allgäuer mit den Bodenseer punktgleich, haben nur das schlechtere Torverhältnis.

Stuttgart Rebels – Blue Devils Weiden 1:12 (1:3, 0:6, 0:3)

Tore: Stuttgart: Jannik Herm; Weiden: Daniel Bruch (2), Kurt Davis (2), Tomas Rubes (2), Tyler McPhee-Ward (2), Maximilian Kolb, Vladislav Filin, Robert Hechtl, Martin Hlozek

Passau Black Hawks – Heilbronner Falken 2:9 (1:2, 0:5, 1:2)

Tore: Passau: Jan Hammerbauer, Niklas Zeilbeck; Heilbronn: Pontus Wernerson Libäck (5), Sam Verelst (2), Jan Pavlu, Corey Mapes

Tölzer Löwen – Höchstadt Alligators 7:3 (6:1, 0:0, 1:2)

Tore: Bad Tölz: Oliver Noack (2), Topi Piipponen, Florian Kästele, Marc Schmidpeter, Yannic Bauer, Athanasios Fissekis; Höchstadt: Sergei Topol, Jari Neugebauer, Lars Schiller

Lindau Islanders – EV Füssen 4:6 (2:2, 0:3, 2:1)

Tore: Lindau: Zachary Kaiser (2), Walker Sommer, Zackary Bross; Füssen: Marco Deubler, Bauer Neudecker, Eetu-Ville Arkiomaa, Anton Zimmer, Tobias Baader

Memmingen Indians – SC Riessersee 5:4 (0:2, 2:2, 2:0, 1:0) n.V.

Tore: Memmingen: Robert Peleikis, Denis Fominych, Matej Pekr, Edgars Homjakovs, Jaroslav Hafenrichter; Riessersee: Robin Soudek (2), Ulrich Maurer, Lubor Dibelka

EC Peiting – Bayreuth Tigers 9:3 (3:1, 4:1, 2:1)

Tore: Peiting: Felix Beauchemin-Brassard (4), Christian Hanke, Samuel Payeur, Thomas Heger, Andreas Feuerecker, Niklas Greil; Bayreuth: Mark Ledlin (2), Marvin Drothen