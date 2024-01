Lesedauer: ca. 1 Minute

​An der Spitze der Oberliga Süd nichts Neues. Die Blue Devils Weiden gewinnen weiterhin, wie sie wollen, aber 12:1-Auswärtssiege sind dann doch etwas unnatürlich. In Passau gewann man vor einem Jahr 11:1 und in Waldkraiburg mal 13:5, aber das ist auch schon 33 Jahre her.

Dahinter balgen sich Deggendorf, Heilbronn und Bayreuth um Platz zwei. Alle drei gewannen. Auf Rang fünf, etwas alleine auf weiter Flur Memmingen, das sich von Riessersee hätte lösen können, aber genau gegen diesen Gegner unterlag und damit die Garmischer auf sieben Punkte herankommen ließ. Hier ist sicherlich das letzte Wort noch nicht geschrieben. Höchstadt, Peiting und Lindau unterlagen, und somit wurde aus dem Trio ein Quartett, da Bad Tölz gegen Peiting gewann und erst einmal das spielfreie Füssen überholte. Die Hinterbänkler Passau und Stuttgart kassierten diesmal hohe Heimniederlagen, aber beide Vereine werden wohl versuchen, den rettenden Hafen, sprich den März finanziell unbeschadet zu erreichen.



Bemerkenswert: Beim 8:5-Sieg der Heilbronner Falken in Höchstadt erzielte Pontus Wernerson Libäck fünf Tore. Sein Bruder Linus legte einen weiteren Treffer nach.

Höchstadt Alligators – Heilbronner Falken 5:8 (0:5, 3:1, 2:2)

Tore: Höchstadt: Jari Neugebauer, Tjalf Deichmann, Martin Vojcak, Dmitrij Litesov, Anton Seewald; Heilbronn: Pontus Wernerson Libäck (5), Linus Wernerson Libäck, Niklas Jentsch, Sam Verelst

Deggendorfer SC – Lindau Islanders 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Tore: Deggendorf: Rene Röthke (2), Ondrej Pozivil; Lindau: Zackary Bross

Memmingen Indians – SC Riessersee 4:5 (3:3, 1:0, 0:2)

Tore: Memmingen: Jaroslav Hafenrichter (2), Marcus Marsall, Matej Pekr; Riessersee: Alec Zawatsky (3), Felix Linden (2)

Stuttgart Rebels – Blue Devils Weiden 1:12 (0:4, 0:5, 1:3)

Tore: Stuttgart: Nolan Redler; Weiden: Neal Samanski (2), Kurt Davis (2), Luca Gläser, Nardo Nagtzaam, Fabian Voit, Markus Eberhardt, Daniel Bruch, Tomas Rubes, James Bettauer, Tyler McPhee-Ward

Passau Black Hawks – Bayreuth Tigers 2:9 (2:2, 0:3, 0:4)

Tore: Passau: Benedikt Böhm, Till Michel; Bayreuth: Lars Bergbauer (3), Samuel Schindler, Nicolas Schindler, Steffen Tölzer, Eetu Elo, Mark Ledlin, Jayden Schubert

Tölzer Löwen – EC Peiting 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)

Tore: Bad Tölz: Marc Schmidpeter (2), Reto Schüpping, Ismailcan Sahanoglu, Niklas Hörmann, Athanasios Fissekis; Peiting: Felix Beauchemin-Brassard (2), Marco Habermann