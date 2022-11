Lesedauer: ca. 1 Minute

​Wer soll diese Blue Devils Weiden eigentlich noch schlagen? Der selbsternannte Aufstiegskandidat hat das erste Saisonviertel ohne Minuspunkt überstanden, was respektabel ist. Das am Sonntagabend Klostersee dazu kaum in der Lage sein sollte, war klar. Aber nach dem Spiel konnten die Grafinger stolz sein, denn sie spielten im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Einziger Kandidat für Platz eins neben Weiden ist Rosenheim, das auch in Passau kaum Probleme bekam und fünf Punkte hinter dem Tabellenführer rangiert. Richtig groß ist der Abstand dann zum Tabellendritten Riessersee. Volle zehn Punkte bedeuten eigentlich schon jetzt, dass die Plätze eins und zwei vergeben sind. Im Kampf um Platz drei reicht die Kandidatenliste bis Platz acht, das z.Zt. von Memmingen eingenommen wird. Die Indians besiegten DEL2-Absteiger Bad Tölz nach Penaltyschießen und haben vielleicht jetzt ihr Potenzial erkannt. Vier weitere Mannschaften sind um die letzten zwei Pre-Play-off-Plätze im Augenblick involviert. Das wären Passau, Füssen, Landsberg und Lindau. Erster sicherer Play-down-Teilnehmer wird der EHC Klostersee sein, der jedoch von Spiel zu Spiel dazulernt und dem der Klassenerhalt durchaus zuzutrauen ist.



Passau Black Hawks – Starbulls Rosenheim 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Tore: Passau: Brett Schäfer, Carter Popoff; Rosenheim: Norman Hauner (2), Lukas Laub, Stefan Reiter, Mike Glemser

Deggendorfer SC – EC Peiting 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Tore: Deggendorf: Sascha Maul, Thomas Matheson; Peiting: Samuel Payeur, Louis Postel, Andreas Feuerecker, Markus Czogallik, Marc Besl

EHC Klostersee – Blue Devils Weiden 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Tore: Klostersee: Fabian Zick, Vili Veselainen; Weiden: Philipp Siller, Luca Gläser, Fabian Voit, Edgars Homjakovs

SC Riessersee – Lindau Islanders 5:2 (0:0, 1:0, 4:2)

Tore: Riessersee: Robin Soudek (3), Christopher Chyzowski, Kevin Slezak; Lindau: Vincenz Mayer, Alexander Dosch

Memmingen Indians – Tölzer Löwen 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 1:0) n.P.

Tore: Memmingen: Petr Pohl (2), Matej Pekr, Linus Svedlund; Bad Tölz: Anton Engel, Erik Gollenbeck, Philipp Schlager

EV Füssen – Landsberg Riverkings 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Tore: Füssen: Janne Seppänen, Victor Knaub; Landsberg: Christopher Mitchell, Nicolas Strodel, Florian Stauder