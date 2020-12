Lesedauer: ca. 1 Minute

​Drei Spiele und mit drei starken Gegnern warten in den nächsten Tagen auf den SC Riessersee.

Am Sonntag um 18 Uhr sind die Selber Wölfe im Olympia-Eissportzentrum zu Gast. Einen Tag vor Heiligabend gastiert dann der SC Riessersee bei den Memminger Indians und am Samstag, 26. Dezember, kommt es zum zweiten Oberbayernderby gegen die Starbulls Rosenheim.

Unter normalen Umständen wäre das OEZ gut gefüllt. „Wir müssen damit leben, aber natürlich fehlen unsere Fans im Stadion. Wir müssen da jetzt alle gemeinsam durch und wir hoffen, dass alle gesund durchkommen“, so SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis.

Erstmals wird an diesem Wochenende Louis Anders im Kader der Weiß-Blauen stehen. Der 19-jährige Nachwuchsspieler verbrachte die vergangenen zwei Jahre in nordamerikanischen Nachwuchsligen und trainiert bereits seit zwei Wochen mit den Werdenfelsern. Der in Lindau geborene Linksschütze wäre beinahe vergangene Saison schon im DNL2-Team des SCR gelandet: „Nachdem die Saison in Amerika letztes Jahr abgebrochen wurde und die DNL zu diesem Zeitpunkt noch spielte, wäre ich im März bereits fast für den SCR aufs Eis gegangen. Leider wurde dies durch Corona verhindert. Umso mehr freue ich mich, wenn es kommenden Sonntag endlich so weit sein wird und ich für den SCR auflaufen darf. Ich bin dem Verein für diese Chance sehr dankbar und werde alles geben“, so der Stürmer der mit der Nummer 11 auflaufen wird.