Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mauriz Silbermann stammt aus dem eigenen Nachwuchs – und bleibt den Selber Wölfen ein weiteres Jahr treu.

„Wir hatten gehofft, dass er bleibt und ich bin sehr froh, dass Mauriz sich für Selb entschieden hat“, so ein sichtlich zufriedener Trainer Herbert Hohenberger. Mit dem 19-Jährigen hat der VER mittlerweile den fünften Spieler, der in Selb das Eishockeyspielen erlernt hat, unter Vertrag. „Ich freue mich auf die einheimischen Spieler und arbeite gerne mit ihnen. Sie zeigen eine ganz besondere Motivation. Der hohe Anteil an Eigengewächsen zeichnet Selb aus – das ist in der Oberliga nicht selbstverständlich“, blickt Hohenberger auf die kommende Saison voraus. Mit Silbermann steht ihm ein blutjunges Talent zur Verfügung, das trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrung sammeln konnte.

„Mauriz ist ein ruhiger Spieler, der immer hart arbeitet und sich verbessern will“, lobt Hohenberger seinen Schützling. Seit seinen ersten Oberliga-Einsätzen in der Saison 2017/18 hat sich der Defensiv-Spezialist stets weiterentwickelt und Saison für Saison einen Schritt nach vorne gemacht. „Eigentlich müssen das andere beurteilen, aber ich denke schon, dass meine Entwicklung in die richtige Richtung geht. Ich habe in den letzten drei Jahren sehr viel gelernt, bin aber auch gespannt, was da noch so alles dazu kommt“, so Silbermann, der in den letzten Jahren unter anderem viel an der Seite vom Florian Ondruschka lernen durfte und dort immer den defensiven Part erfüllte. Auch wenn man ihn eher als Toreverhinderer anstelle als Torschützen sieht: Sein erster Oberliga-Treffer zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:2 im letzten Saisonspiel beim 3:2 Overtime-Sieg gegen den Deggendorfer SC dürfte ihm in freudiger Erinnerung geblieben sein.