Rückkehr zu den Wurzeln

Verteidiger Julian Beck kehrt zum Deggendorfer SC zurück

4.09.2025, 21:40 Uhr Lesedauer: eine Minute

Etwas mehr als die Hälfte der Vorbereitungsphase auf die anstehende Oberligasaison hat das Team von Trainer Casey Fratkin bereits absolviert. Jetzt stößt allerdings noch einmal ein neues Gesicht zum Kader: Mit Verteidiger Julian Beck kehrt ein gebürtiger Deggendorfer zurück zu seiner Heimatstadt.

Beck startete seine Eishockeykarriere beim Deggendorfer SC, ehe er in frühen Jahren in die Red Bull Hockey Academy wechselte, wo er über die letzten Jahre sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlief und zuletzt viele Erfolge feiern konnte. So sicherte sich der mittlerweile 19-jährige Linksschütze mit seinem Team in den Jahren 2023 und 2025 den österreichischen U20-Meistertitel und stieg 2024 mit der deutschen U18-Nationalmannschaft in die Topdivision auf.

Beim Deggendorfer SC freut man sich sehr, dass ein Spieler wie Julian Beck wieder zu seinem Heimatverein zurückkehrt und dort Luft im Senioreneishockey schnuppern will. Beck wird ab sofort zum Kader der Oberligamannschaft gehören, aber gleichermaßen auch für die U20 auflaufen. Sollten alle Formalitäten rechtzeitig erledigt werden, läuft der junge Verteidiger bereits am Freitagabend für das Team von Casey Fratkin gegen die Red Bull Juniors auf.