​Was war das denn? Die Passau Black Hawks gewinnen nicht nur gegen die Memminger Indians, sie gewinnen mit 9:2 – und das auch noch, obwohl neun Spieler verletzungsbedingt und ein weiterer gesperrt fehlten. Zudem verletzt sich Liam Berger auch noch während der Partie.

Die Black Hawks zeigten von der ersten Sekunde an eine starke Teamleistung. Jeder kämpfte für jeden, keine Scheibe wurde verloren gegeben. Dazu störten die Dreiflüssestädter die Gäste bereits früh beim Spielaufbau. Memmingen kam über die komplette Spielzeit nicht mit der aggressiven, aber fairen Spielweise der Passauer zurecht. Nach dem ersten Drittel führten die Hausherren bereits mit 4:1. Jeff Smith, Marco Sedlar und zweimal Liam Blackburn netzten für die Hausherren ein. Memmingen erzielte den Anschlusstreffer in Überzahl. Wer dachte, die Gäste würden im zweiten Drittel besser ins Spiel finden, hatte sich getäuscht. Es waren die Habichte, die weiter den Ton angaben. Dominik Schindlbeck und gleich dreimal Liam Blackburn schossen die Black Hawks nach zwei Dritteln mit 8:1 in Führung. Im Schlussabschnitt war den Hausherren der Kräfteverschleiß deutlich anzumerken. Leon Abstreiter konnte für die Indians noch mal verkürzen, ehe Levin Vöst den Endstand zum 9:2 markierte. Passaus Trainer Ales Kreuzer war nach der Partie mit dem Spiel seiner Mannschaft mehr als zufrieden. „Das war heute eine sehr gute Teamleistung. Jeder hat alles gegeben und wir haben das Spiel absolut verdient gewonnen. Jetzt haben wir ein paar Tage Zeit bis zum nächsten Spiel. Das wird uns gut tun“. In der Tat hoffen die Black Hawks auf die Rückkehr einiger verletzter Spieler. Gewiss ist allerdings noch nichts, da noch weitere Untersuchungen anstehen.