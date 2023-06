Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks haben die letzte Kontingentstelle für die Saison 2023/24 an Verteidiger Tyrell Buckley vergeben.

Der 1,86 Meter große Buckley spielte in den vergangenen fünfn Jahre in Michigan und für das Canisius College in der amerikanischen NCAA-Liga. Buckley wurde aufgrund seiner Fähigkeiten in der vergangenen Saison mit dem NCAA Champion Award sowie dem Student Athlete of the Year Award ausgezeichnet.



Buckley gilt als technisch starker Verteidiger, der sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt. Buckley führte die teaminterne Wertung der geblockten Schüsse (75) am Ende der Saison an. In der NCAA absolvierte Buckley 105 Spiele und konnte dabei 16 Scorerpunkte sammeln. „Wir freuen uns, dass wir Tyrell für die Passau Black Hawks gewinnen konnten. Tyrell wird uns in der Verteidigung Stabilität verleihen und steht auch für physisches Eishockey“, sagt der Sportliche Leiter Christian Zessack über den Neuzugang.