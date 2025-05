Lesedauer: ca. 1 Minute

Der dritte Neuzugang der Höchstadt Alligators für die neue Oberliga-Saison bringt Torgefahr und Routine mit: Vom Nord-Oberligisten Hannover Indians wechselt Tyler Gron nach Mittelfranken. Mit seiner Verpflichtung möchte man sich bei den Alligators im Scoring breiter aufstellen, von der Erfahrung des 35-jährigen Stürmers sollen zudem die jüngeren Spieler profitieren.

Tyler Gron wurde in Spruce Grove, Alberta (Kanada) geboren und kam 2014 nach Europa. Nach einem Jahr in Italien wechselte er 2015 schließlich nach Deutschland in die DEL2, wo er in den Folgejahren in mehr als 300 Zweitligaeinsätzen - unter anderem für Kassel, Frankfurt oder Bayreuth - 141 Tore und 134 Assists sammelte. Für die Hannover Scorpions und in den letzten beiden Jahren für die Hannover Indians konnte der flexibel einsetzbare Stürmer in 140 Oberligaspielen insgesamt 69 Tore und 59 Assists erzielen.

Tyler Gron: „Ich freue mich sehr, dass ich ein Alligator werde! Nach einigen wirklich guten Gesprächen mit dem Management und dem Trainer habe ich das Gefühl, dass das richtig gut passt. Ich freue mich auf die neue Saison und hoffe ich kann dem Team helfen auf die vergangene erfolgreiche Spielzeit noch eins draufzusetzen.“



