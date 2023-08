Lesedauer: ca. 1 Minute

​Den Blue Devils Weiden ist mit der Verpflichtung von David Elsner ein Transfercoup gelungen. Der 31-jährige Routinier wechselt vom DEL-Klub Löwen Frankfurt in die Oberpfalz.

Elsner begann seine bemerkenswerte Karriere im Nachwuchs des EV Landshut. Sein Profi-Debüt bei den Landshut Cannibals gab er in der Saison 2009/10 in der 2. Bundesliga. Im Juni 2010 wurde der Junioren-Nationalspieler im NHL Entry Draft von den Nashville Predators in der siebten Runde an 194. Stelle ausgewählt. In der Saison darauf bestritt der Stürmer per Förderlizenz drei DEL-Spiele für den ERC Ingolstadt und feierte mit der U18 des EV Landshut den Gewinn der Deutschen DNL-Meisterschaft. Nach einem Jahr in der kanadischen Top-Juniorenliga OHL, kehrte der Rechtsschütze zu den Landshut Cannibals zurück. Als drittbester Scorer der Niederbayern wechselte der mannschaftsdienliche und physisch robuste Spieler zur Saison 2013/14 in die Penny DEL, wo er die letzten zehn Jahre verbrachte.



In insgesamt 425 DEL-Spielen für die Nürnberg Ice Tigers, den ERC Ingolstadt, die Straubing Tigers und zuletzt die Löwen Frankfurt erzielte Elsner 80 Tore und gab 76 Vorlagen. Hinzu kommen 127 Einsätze in der 2. Bundesliga bzw. DEL2 für seinen Heimatverein sowie weitere 47 DEL2-Spiele für den ESV Kaufbeuren und die Löwen Frankfurt. Neben Erfolgen mit der U18- und U20-Nationalmannschaft bestritt Elsner acht Spiele für die deutsche A-Nationalmannschaft.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: „Als sich die Möglichkeit ergab, David zu holen, mussten wir nicht lange überlegen. Er ist ein sehr erfahrener und vor allem auch rechtsschießender Angreifer, der nicht nur einen guten Schuss hat, sondern auch mal einen guten Check fahren kann. Wichtig wird sein, dass er sich schnell seiner neuen Herausforderung anpasst. Dann werden wir sicherlich viel Freude an ihm haben.“

Sebastian Buchwieser, Chef-Trainer Blue Devils Weiden: „David hat schon auf hohem Niveau seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis gestellt. Die letzten Jahre verliefen für ihn nicht zufriedenstellend, weshalb er unser Projekt als Chance begreift, seiner Karriere wieder Aufschwung zu verleihen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und bin zuversichtlich, dass er bei uns an die Leistung früherer Tage anknüpfen kann.“