​Nach der Verlängerung von Verteidiger Patrick Raaf-Effertz können die EV Lindau Islanders die nächste Fortsetzung eines Kontraktes bekanntgeben. Goalie David Heckenberger wird für ein weiteres Jahr zwischen den Pfosten der EV Lindau Islanders stehen.

Der 22 Jahre alte Goalie David Heckenberger, in Weingarten geboren und somit ein Regionenspieler, stieß kurz vor Weihnachten zu den Islanders, als klar war, dass Nikita Quapp aufgrund seiner Berufung in die DEL zu den Pinguinen nach Krefeld nicht mehr für die Islanders werde spielen können. Der für die Lindauer glückliche Umstand war, dass Heckenberger bei seinem bisherigen Team vom EV Ravensburg die Saison in der Regionalliga Südwest aufgrund des Amateursportverbots nicht fortsetzen konnte. Heckenberger hielt sich bei den Lindauern im Training fit, bevor ihn die Inselstädter unter Vertrag nahmen.

Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase war er nach dem Jahreswechsel bei den Spielen gegen Regensburg erstmals im Kader der Lindauer. Beim Heimspiel in Lindau noch als Back-Up aufgeboten, gab er in Regensburg dann erstmals sein Startdebüt. Der 22-Jährige glänzte mit überragenden Paraden, konnte aber die 3:4-Niederlage nicht verhindern. „David ist ein junger, ehrgeiziger Goalie mit viel Potenzial. Er konnte in der vergangenen Saison beweisen, dass sich die Mannschaft auf ihn verlassen kann“, sagte Sascha Paul, Sportlicher Leiter der EV Lindau Islanders.

Mit seinen Leistungen überzeugte Heckenberger in seiner ersten Oberligasaison die Lindauer Verantwortlichen, die nun das Engagement mit dem Regionenspieler verlängerten. David Heckenberger soll sich als noch junger Goalie beim EV Lindau weiterentwickeln und zusammen mit einem Torhüter – der noch verpflichtet wird – und einem Goalie aus dem eigenen Nachwuchs ein tolles Torhüterteam bilden. Paul: „Als recht junger Goalie soll David Heckenberger in Lindau weiterhin die Chance bekommen, sich weiter zu entwickeln und sich für mehr Spieleinsätze zu empfehlen.“