​Die Passau Black Hawks arbeiten weiter am Kader für die Oberliga-Saison 2021/22. Ein ganz wichtiger Baustein ist dabei die neue Partnerschaft mit dem EV Landshut. Der DEL2-Club aus der niederbayerischen Hauptstadt ist seit Jahrzehnten für seine sehr gute Nachwuchsarbeit bekannt. Die sportlichen Verantwortlichen der beiden Vereine haben nun die ersten Entscheidungen mit Blick auf die neue Saison getroffen.

Moritz Serikow, Fabian Belendir und Nico Pertuch vom EV Landshut werden mit einer Förderlizenz ausgestattet und sind in der kommenden Oberliga-Saison für die Passau Black Hawks spielberechtigt. Der 18-jährige Moritz Serikow wird die Black Hawks im Angriff unterstützen. Der Name Serikow ist im Eishockey nicht unbekannt. Der Vater von Moritz ist kein geringerer als Alexander Serikow, der im Jahr 2000 mit den München Barons Deutscher Eishockey-Meister wurde. Ein weiterer Hüne wird die Habichte in der Verteidigung unterstützen. Fabian Belendir ist mit einem Gardemaß von 1,93 Meter bei 87 Kilogramm Körpergewicht ausgestattet. Belendir absolvierte in der abgelaufenen Saison bereits acht Spiele in der Oberliga Süd für den Deggendorfer SC. Der Dritte im Bunde ist der erst 15-jährige Torhüter Nico Pertuch. Der U17-Nationaltorhüter besitzt über ein enormes Potenzial und wird in Passau nun seine erste Saison im Seniorenbereich absolvieren. Aufgrund der hohen Qualität werden alle drei Spieler vom EV Landshut auch für die DEL2 lizensiert.

Fix wechselt Torhüter Menno Bergmeister vom EV Landshut in die Dreiflüssestadt. Der 19-jährige gebürtige Südtiroler hat seit der U16 alle Nachwuchsmannschaften des EV Landshut durchlaufen. Der 1,86 Meter große Torhüter gilt als großes Talent und wird gemeinsam mit Raphael Fössinger und Nico Pertuch das Torhüter Trio in der neuen Saison bilden. „Wir haben zur neuen Saison ein junges, talentiertes und vor allem sehr motiviertes Trio auf der Torhüterposition. Raphael und Menno sind sehr schnell und können das Spiel gut lesen. Dazu kommt mit Nico noch ein großes Nachwuchstalent. Die Jungs werden sich gegenseitig pushen und unterstützen“, sagt Christian Zessack über das neue Gespann im Black-Hawks-Tor.