Sebastian Graf kommt für Alexander Rose

Torhüter-Rochade beim Deggendorfer SC

8.09.2025, 23:25 Uhr Lesedauer: eine Minute

Der Deggendorfer SC hat die vorübergehend freie Position hinter Timo Pielmeier neu besetzt. Torhüter Sebastian Graf kommt von den Fischtown Pinguins und ersetzt Alexander Rose, der den DSC nach kurzer Zeit wieder verlässt.

Sebastian Graf war seit 2023 bei den Pinguins unter Vertrag und per Förderlizenz unter anderem für die Hannover Indians und die Stuttgart Rebels aktiv. Der 23-jährige gebürtige Düsseldorfer übernimmt ab sofort die Rolle hinter Timo Pielmeier.