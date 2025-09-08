Übersicht LivetickerErgebnisseTabelleSpielplan
Anzeige
Sebastian Graf kommt für Alexander Rose

Torhüter-Rochade beim Deggendorfer SC

Lesedauer: eine Minute
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
(Foto: dpa)

Der Deggendorfer SC hat die vorübergehend freie Position hinter Timo Pielmeier neu besetzt. Torhüter Sebastian Graf kommt von den Fischtown Pinguins und ersetzt Alexander Rose, der den DSC nach kurzer Zeit wieder verlässt.

Anzeige

Sebastian Graf war seit 2023 bei den Pinguins unter Vertrag und per Förderlizenz unter anderem für die Hannover Indians und die Stuttgart Rebels aktiv. Der 23-jährige gebürtige Düsseldorfer übernimmt ab sofort die Rolle hinter Timo Pielmeier.

Oberliga Süd
Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Microdrinks, Flaschen & Sets – für kurze Zeit!
Anzeige
Weitere Artikel
Die DEG drehte beim Test in Krefeld ein 0:3 in ein 5:3.
DEG dreht verrücktes Test-Derby in Krefeld – München gewinnt Turnier
Die Münchner mussten sich einige Zeit lang strecken, um den Glasgow Clan in den Griff zu bekommen.
München und Nürnberg stehen im Kaufbeurer Turnierendspiel
Die DEG gewann an der Wedau gegen die Füchse Duisburg mit 4:1.
Kölner Haie siegen in Tilburg – keine Strafzeiten beim Nachbarduell in Duisburg
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Die Eisbären Regensburg dürfen sich freuen: Die Play-downs sind überstanden, der Klassenerhalt ist geschafft.
DEL2-Vorschau 2025/26: Eisbären Regensburg
Torhüter Tobias Ancicka und Moritz Müller sollen auch in diesem Jahr Tore verhindern.
DEL-Vorschau 2025/26: Kölner Haie
Der ERC Ingolstadt gewann beim HC Lausanne.
Deutsche CHL-Teams im Oktober zum Erfolg verdammt
Mehr Artikel →
Anzeige