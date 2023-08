Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Bayreuth Tigers haben sich – nach einem ersten Engagement in der Wagnerstadt zur Saison 2019/20 – zum zweiten Mal die Dienste von Tomas Schmidt gesichert und den deutsch-tschechischen Verteidiger unter Vertrag genommen. Der 34-jährige Linksschütze wechselt vom DEL2-Club ESV Kaufbeuren zu den Tigers.

Der erfahrene Abwehrspieler, der nach einer ersten Oberligasaison in Regensburg und anschließenden neun Spielzeiten in Deutschlands zweithöchster Spielklasse mit fast 500 Einsätzen nun den Weg zurück nach Oberfranken findet, geht die Saison in Bayreuth mit großer Vorfreude an. Mit 37 Scorerpunkten (10 Tore) bestritt der 1,82 Meter große und 87 Kilogramm schwere Athlet damals seine persönlich punktbeste Saison in der DEL2.



„Tomas Schmidt ist ein erfahrener und etablierter Verteidiger, der unserer Defensive zusätzlich die nötige Stabilität verleihen wird. Wir wissen also, was wir erwarten können, und zudem passt er aus unserer Sicht menschlich gut in unser Team. Er wird alles dafür tun, dass wir mit ihm zusammen unserer anvisierten Ziele erreichen können“, so Manager Sport Rainer Schan.