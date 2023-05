Lesedauer: ca. 2 Minuten

Nach zuletzt zwölf Abgängen können die Blue Devils Weiden nun zwei weitere Vertragsverlängerungen bekannt geben. Der Vizemeister hat die Verträge mit Tomáš Rubeš und Markus “Beppi” Eberhardt um jeweils ein Jahr verlängert.

Tomáš Rubeš gehört seit über vier Jahren zu den absoluten Leistungsträgern und besten Spielern in der Oberliga. Der Spielmacher erwies sich als wahrer Glücksgriff, als er während der Saison 2018/19 von Schweden in die Oberpfalz wechselte. Seither begeistert der flinke Tscheche das Weidener Publikum mit Spielwitz, Technik und Toren. In bisher 212 Spielen im Weidener Trikot erzielte er 117 Tore und bereitete 200 weitere Treffer vor.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: “Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Tomáš, der sich im Laufe der Saison immer mehr gesteigert hat und nicht umsonst drittbester Scorer in den Play-offs war. Seine technischen Fähigkeiten, Übersicht und Führungsqualitäten sind wichtige Komponenten für unser erfolgreiches Offensivspiel.”

Sebastian Buchwieser, Chef-Trainer Blue Devils Weiden: “Rubi ist der beste Spielmacher der Liga und war ein Schlüsselspieler in unserem erfolgreichen Powerplay. Obwohl er anfangs Schwierigkeiten hatte, entwickelte er sich im Laufe der Saison zu einem unverzichtbaren Leistungsträger. Rubi zeichnet sich nicht nur durch seine Fähigkeiten auf dem Eis aus, sondern ist auch abseits der Eisfläche eine starke Führungspersönlichkeit. Ich bin froh, dass wir ihn für ein weiteres Jahr in unserem Team haben.”

Tomáš Rubeš: “Ich bin sehr glücklich, weiterhin für die Blue Devils zu spielen. Meine Familie und ich fühlen uns hier ausgesprochen wohl und haben in dieser Stadt unsere zweite Heimat gefunden. Ich bin zuversichtlich, dass wir in der kommenden Saison erneut ein großartiges Team haben werden, um unser großes Ziel diesmal zu erreichen.”

Im Februar landete Jürgen Rumrich mit der Verpflichtung eines deutschen DEL2-erfahrenen Verteidigers einen wahren Transfer-Coup. Zum Ende der Wechselfrist wechselte Markus “Beppi” Eberhardt vom EV Landshut zu den Blue Devils. Mit seiner harten, aber fairen Spielweise hat das 29-jährige Kraftpaket die Weidener Fans und Verantwortlichen schnell überzeugt. Zudem ist er als rechtsschießender Verteidiger besonders wertvoll für das Team. In sechs Hauptrunden- und acht Play-off-Spielen verbuchte er insgesamt zwölf Scorerpunkte.

Jürgen Rumrich: “Beppi zeichnet sich durch körperliche Stärke, technische Fähigkeiten, Laufstärke und einen guten Schuss aus. Mit diesen Eigenschaften wird er zweifellos unsere Abwehr noch stärker machen. Daher bin ich sehr erfreut, dass er sich entschieden hat, ein weiteres Jahr bei uns zu bleiben.”

Sebastian Buchwieser: “Beppi bringt alle Anlagen mit, die einen sehr guten Eishockeyspieler ausmachen. Leider hat ihn eine Verletzung zum Ende hin ausgebremst. In der kommenden Saison wollen wir ihm helfen, noch mehr aus seinem gewaltigen Potential herauszuholen. Wenn er das zu 100 % abruft, ist er mit Sicherheit einer der besten Verteidiger in der Liga.”

Markus Eberhardt: “Ich fühle mich bei den Blue Devils richtig wohl und sehe keinen Grund, den Verein schon wieder zu verlassen. Die Jungs sind super drauf und auch das Umfeld ist sehr professionell. Ich bin nach Weiden gekommen, um mit den Blue Devils in die DEL2 aufzusteigen, aber leider konnte ich im Finale aufgrund meiner Verletzung nicht spielen. Ich bin jetzt umso motivierter und fest entschlossen, der Mannschaft in der neuen Saison zu helfen und den Aufstieg zu erreichen.”