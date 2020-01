Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Kader der Blue Devils Weiden erhält Zuwachs: der tschechische Stürmer Tomáš Knotek verstärkt ab sofort das Team von Trainer Ken Latta. Damit stehen nun drei Kontigentspieler im Kader.

Knotek, der in der vergangenen Woche seinen 30. Geburtstag feierte, stammt aus dem Nachwuchs des HC Kladno. Zur Saison 2007/2008 wechselte er nach Kanada zu den Halifax Mooseheads, für die er drei Jahre aufs Eis ging. In dieser Zeit erzielte er in der starken QMJHL (Quebec Major Junior Hockey League) 173 Punkte in 182 Spielen. Des Weiteren war Knotek während seiner Juniorenzeit Nationalspieler für sein Heimatland und hat an mehreren Weltmeisterschaften teilgenommen.

Zur Saison 2010/2011 kehrte er nach Kladno zurück. Neben Spielen in der U20 seines Heimatvereins konnte der Stürmer erste Erfahrungen in der Extraliga sammeln. Danach folgten weitere Stationen in Tschechiens höchster Liga. In insgesamt 443 Extraliga-Partien gelangen ihm 63 Tore und 69 Vorlagen. In den letzten Wochen spielte Knotek in der DEL2 für die Eispiraten Crimmitschau, bei denen er zuletzt einen Try-out-Vertrag erhielt.

Tomáš Knotek soll im Offensivspiel der Blue Devils Akzente setzen, um das gesetzte Ziel, die Teilnahme an den Play-offs, noch zu erreichen. Bei den Blue Devils wird Knotek das Trikot mit der Nummer 91 tragen.