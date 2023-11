Lesedauer: ca. 1 Minute

​So schnell die Lücke durch den Abgang von Zac Herrmann entstanden ist, so schnell ist sie auch wieder geschlossen. Die Tölzer Löwen verpflichten den slowenischen Verteidiger Klemen Pretnar.

In der vergangenen Saison schaffte 37-Jährige mit den Starbulls Rosenheim den Aufstieg in die DEL2, erhielt aber kein neues Vertragsangebot. Der vielfache Nationalspieler kann auf reichlich Erfahrung aus den europäischen Ligen zurückgreifen. Neben Teilnahmen an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften für Slowenien spielte Pretnar bereits in der multinationalen EBEL, der weißrussischen, polnischen und französischen Liga.



„Wer bei den Duellen gegen Rosenheim letzte Saison etwas genauer hingesehen hat, kann sich noch daran erinnern, wie er als Motor an der blauen Linie insbesondere im Powerplay fungierte. Er kann seine Kollegen super in Szene setzen, hat aber auch einen sehr guten Schuss. Klemen war sofort verfügbar und hat einfach nur Lust darauf, Eishockey zu spielen. Durch die ihm bereits bekannten Gesichter wird er auch einen leichten Zugang zur Mannschaft haben“, präsentiert Fabian Schlager den zweiten Slowenen der Löwengeschichte.