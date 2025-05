Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Tölzer Löwen haben einen neuen Kooperationspartner. In der kommenden Saison arbeitet der Oberligist mit den Peißenberg Miners zusammen, um jungen Talenten Spielzeit und Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.

„Zunächst möchte ich mich unbedingt bei den Verantwortlichen des EHC Klostersee für die Zusammenarbeit in der vergangenen Saison bedanken. Es war ein toller Austausch, von dem beide Seiten profitiert haben“, so der Geschäftsführer der Tölzer Löwen, Fabian Schlager.

Ziel der neuen Kooperation ist es, Talente gezielt zu fördern, Ressourcen sinnvoll zu bündeln und die Nachwuchsentwicklung in der Region nachhaltig zu stärken. „Wir sehen in der Zusammenarbeit mit den Peißenberg Miners eine große Chance für beide Vereine“, erklärt Fabian Schlager. „Peißenberg leistet seit Jahren gute Arbeit im Nachwuchsbereich und hat sich in der Bayernliga als feste Größe etabliert. Diese Kooperation ermöglicht jungen Spielern aus beiden Vereinen den nächsten Entwicklungsschritt.“ Der Club aus dem Nachbarlandkreis ist seit vielen Jahren ein starker Konkurrent und hat zuletzt immer die Playoffs erreicht. In der Saison 2023/24 musste man sich erst im Finale dem Meister aus Königsbrunn geschlagen geben. Ziel der Kooperation ist es, die jungen Spieler beider Clubs gezielt zu fördern und ihnen Spielpraxis zu bieten.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit den Tölzer Löwen und sehen in der Kooperation eine große Chance für unseren Verein und unsere Spieler“, sagt Tobias Ende, Sportvorsitzender der Peißenberg Miners. „Die Möglichkeit, jungen Talenten beider Clubs mehr Spielpraxis auf hohem Niveau zu bieten und gleichzeitig voneinander zu lernen, ist ein großer Gewinn für die gesamte Region. Wir sind überzeugt, dass beide Seiten von dieser Partnerschaft profitieren werden.“

Auch die Fanlager beider Clubs dürfte die Kooperation freuen. Die Fangruppierungen der Vereine hegen eine Fanfreundschaft und unterstützen sich auch gerne auswärts, wenn es der Spielplan zulässt.



auf Sportdeutschland.TV 🏆 Erlebe alle 64 Spiele der Eishockey WM 2025 LIVE & ohne Abo für nur 15 Euro 🥅