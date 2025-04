Lesedauer: ca. 1 Minute

Den Tölzer Löwen ist es gelungen, den viertbesten deutschen Torschützen der Oberliga Süd für zwei Jahre an die Isar zu holen. Mit Nicolas Sauer kommt ein sehr torgefährlicher Spieler von den Passau Black Hawks zu den Buam.

25 Tore und 15 Vorlagen gelangen dem 25- jährigen Flügelstürmer in der abgelaufenen Saison. Ein ganz neues Team wird es für den gebürtigen Regensburger allerdings nicht sein: von seinen vorherigen Stationen kennt Sauer bereits Alex Großrubatscher, Ludwig Nirschl und auch Trainer Axel Kammerer.

Das Eishockeyspielen erlernte Sauer in seiner Heimatstadt Regensburg, ehe es ihn über Landshut, Deggendorf und Leipzig zu den Black Hawks verschlug. An allen Stationen scorte er zuverlässig. Seinen Spielstil beschreibt Sauer als sehr geradlinig. „Ich komm gerne mit viel Tempo zum Tor, suche die Abschlüsse und lauere auf Abpraller. Mir macht es einfach Spaß, Tore zu schießen“, fügt er schmunzelnd hinzu. „Ich bin vermutlich ein Spieler, der durch Punkte gemessen wird. Trotzdem finde ich, dass der mannschaftliche Erfolg über allem steht. Ich glaube, dass wir eine geile Saison haben werden und wir werden unser Bestes geben, um möglichst weit zu kommen. In Bad Tölz herrschen beste Voraussetzungen, um erfolgreich zu spielen. Es ist eine professionelle Organisation, ein tolles Stadion, tolle Fans und so hab‘ ich mich riesig gefreut, als der Anruf von Axel Kammerer kam“

Der Coach ist vor allem von den Offensivqualitäten des Neuzugangs überzeugt: „Trickreich, schnell, sehr guter Schuss. Nico ist offensivstark und sehr torgefährlich. Auch er ist ein Rohdiamant, an dem wir noch ein bisschen feilen müssen. Er ist auf einem sehr guten Weg.“