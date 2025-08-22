Verteidiger kommt aus Erfurt

Tobias Schmitz kehrt nach Bayreuth zurück

22.08.2025, 19:18 Uhr Lesedauer: eine Minute

Bayreuth und der Tigerkäfig sind keine unbekannten Terrains für Tobias Schmitz. Ende Dezember 2020 stieß der damals 23-Jährige zur damaligen DEL2-Truppe der Oberfranken und absolvierte 34 Hauptrundenspiele für Gelb-Schwarz. Nun kehrt er zu den Onesto Tigers Bayreuth zurück.

Der gebürtige Krefelder ging in jungen Jahren zunächst für seine Heimatstadt aufs Eis, bevor der Wechsel zu den Jungadlern Mannheim erfolgte. Hier wurde Schmitz auch in die U18- Juniorennationalmannschaft berufen. Nach Einsätzen für Heilbronn, Duisburg und Halle schloss sich der Linksschütze den RB Hockey Juniors an, die international – unter anderem in Finnland – antraten. Nach zwei Jahren verpflichteten die Iserlohn Roosters den Verteidiger, der in der Folge 21 Einsätze in der DEL absolvieren konnte und gleichzeitig auch in Herne aktiv war. Von dort aus ging es dann nach Bayreuth. Und auch aktuell kommt der 1,91 Meter große und 94 Kilo schwere, inzwischen 28-jährige Verteidiger von einem Nord-Oberligisten. Zuletzt war Vorbereitungsgegner aus Erfurt die sportliche Heimat von Schmitz.

„Wir haben uns trotz der aus dem aktuell laufenden Gerichtsprozesses bestehenden Risiken noch einmal deutlich bewegt, um in der kommenden Saison eine wirklich stabile Defensive aufbieten zu können. Ich bin überzeugt, dass uns dies auch gelungen ist. Jetzt freue ich mich sehr darauf, dass es bald losgeht“, sieht Geschäftsführer Thomas Lünenborg die Onesto Tigers gut gerüstet für die anstehenden Aufgaben.